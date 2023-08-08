Митрополит Павел вышел из СИЗО: кто внес 33 миллиона залога

Как передает портал "Комментарии", за митрополита Павла (Петра Лебедя), которого подозревают в поддержке российской агрессии против Украины, внесли залог 33 миллиона гривен. Он вышел из СИЗО. Как оказалось, эту "неподъемную на первый взгляд сумму" удалось собрать так быстро благодаря пожертвованиям верующих УПЦ МП. Об этом сообщил адвокат Петра Лебедя Никита Чекман.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь. Фото: из открытых источников

Адвокат записал вместе с Лебедем видео из автомобиля и сообщил, что деньги на залог дали более 1000 человек.

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Никита Чекман сообщил, что митрополит еще долго бы находился за решеткой, если бы не простые прихожане, которые решили объединиться и собрать необходимую сумму. Люди доказали, что нет ничего невозможного.

В сети также появилось видео от самого митрополита, в котором он поблагодарил всех "братьев и сестер" за "молитвы и любовь".

Читайте также на портале "Комментарии" — наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел Лебедь (известный как "Паша Мерседес") был отправлен под домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет. Соответствующее решение было принято вечером 1 апреля Шевченковским судом Киева. Ранее СБУ сообщила ранее митрополиту Павлу о подозрении в разжигании религиозной розни, а также оправдании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Как оцениваете происходящее вокруг митрополита Павла и УПЦ МП в целом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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