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Митрополит Павел шокировал новым заявлением – Россия все еще не агрессор

Священнослужитель УПЦ МП цинично отказался называть Россию агрессором

сегодня, 09:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", больше года продолжается полномасштабная война в Украине, больше года продолжают гибнуть, как гражданские, так и военные Украины, но это до сих пор так и не стало веским основанием для скандального митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя ("Паша Мерседес") публично назвать РФ – страной-агрессором. В суде, где священнослужителю УПЦ МП выдвинули новые обвинения, он отличился странным заявлением – он не признает агрессию России против Украины.

Митрополит Павел шокировал новым заявлением – Россия все еще не агрессор

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь. Фото: из открытых источников

Во время заседания суда 14 июля Павел Лебедь заявил, что Россия не является агрессором в отношении Украины. При этом Павел Лебедь представил чудовищные объяснения такой своей позиции. Представитель УПЦ МП заявил, что в России проживает его сестра, следовательно, он не может считать страну, где она проживает, агрессором.


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"Российскую Федерацию не считаю агрессором, потому что там живет моя сестра. А те, кто делает эту агрессию — тех осуждаю ... Я что, свою сестру назову агрессором?", — возмутился на вопросы журналистов митрополит.

Кроме того, священнослужитель вновь прибегнул к практике угроз журналистам за неудобные вопросы. Он нахамил журналистке, которая задала ему этот вопрос, заявив, что у нее "никогда не будет детей".

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Также издание "Комментарии" сообщало – зачем понадобился домашний арест митрополита Павла – как нужно поступить с УПЦ МП. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.




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Обсуждения

Василь

сегодня, 08:44

інтелектуальний рівень попів і є інтелектуальним рівнем "вірян" - тому в Україні і війна, що повно клінічних ідіотів


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