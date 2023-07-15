Митрополит Павел шокировал новым заявлением – Россия все еще не агрессор

Как передает портал "Комментарии", больше года продолжается полномасштабная война в Украине, больше года продолжают гибнуть, как гражданские, так и военные Украины, но это до сих пор так и не стало веским основанием для скандального митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя ("Паша Мерседес") публично назвать РФ – страной-агрессором. В суде, где священнослужителю УПЦ МП выдвинули новые обвинения, он отличился странным заявлением – он не признает агрессию России против Украины.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь. Фото: из открытых источников

Во время заседания суда 14 июля Павел Лебедь заявил, что Россия не является агрессором в отношении Украины. При этом Павел Лебедь представил чудовищные объяснения такой своей позиции. Представитель УПЦ МП заявил, что в России проживает его сестра, следовательно, он не может считать страну, где она проживает, агрессором.

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"Российскую Федерацию не считаю агрессором, потому что там живет моя сестра. А те, кто делает эту агрессию — тех осуждаю ... Я что, свою сестру назову агрессором?", — возмутился на вопросы журналистов митрополит.

Кроме того, священнослужитель вновь прибегнул к практике угроз журналистам за неудобные вопросы. Он нахамил журналистке, которая задала ему этот вопрос, заявив, что у нее "никогда не будет детей".

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