Нужно ли запретить в Украине деятельность УПЦ МП - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает портал "Комментарии".



Украинцы ответили, нужна ли деятельность УПЦ МП в Украине. Фото из открытых источников

Таким образом 66% опрошенных считают, что Украинской православной церкви Московского патриархата не место в Украине.

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"По результатам опроса с 78% в декабре прошлого года до 85% сейчас стало больше украинцев, убежденных, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, с 54% до 66% стало больше думающих, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в нашей стране. Еще 19% выступают за несколько более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но несущий установление государственного контроля и надзора", — говорится в сообщении.

Также, в Киевском международном институте социологии отметили, что большинство населения во всех регионах Украины выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). При этом даже на Юге и Востоке наблюдается снижение процента тех, кто говорит о невмешательстве в деятельность "московской" церкви.

"В то же время на Юге и Востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (58% и 50%). Впрочем, даже на Юге и Востоке есть тенденция к более жесткому отношению. Да, на Юге с 48% до 58%, на Востоке с 41% до 50% стало больше тех, кто поддерживает полное запрещение Церкви", — отмечают в КМИС.

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