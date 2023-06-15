Нужно ли запретить в Украине деятельность УПЦ МП - опрос

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Белоокая Ира
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает портал "Комментарии".
Украинцы ответили, нужна ли деятельность УПЦ МП в Украине. Фото из открытых источников
Таким образом 66% опрошенных считают, что Украинской православной церкви Московского патриархата не место в Украине.
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Также, в Киевском международном институте социологии отметили, что большинство населения во всех регионах Украины выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). При этом даже на Юге и Востоке наблюдается снижение процента тех, кто говорит о невмешательстве в деятельность "московской" церкви.
Читайте на портале "Комментарии", — СБУ сообщила о подозрении еще одному иерарху УПЦ МП. Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.
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