Работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была участвовать в консультациях с Россией, отложена на неопределенный срок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин, информирует российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

МВФ. Фото: из открытых источников

Можин также сообщил, что миссия МВФ отложила работу в России из-за "технической неготовности", но РФ по-прежнему готова ее принять.

Отметим, ранее "Reuters" сообщило, что Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го.

Миссия Международного валютного фонда должна была начать работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидался визит делегации в Москву, где планировались встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию должен был аргентинец Жак Миньян.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд стран Европейского Союза намерены оспорить планы Международного валютного фонда возобновить отношения с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

СМИ, ссылаясь на осведомленных источников, отмечает, что на встрече посланников ЕС 11 сентября Франция, Бельгия и Польша, а также ряд стран Балтии и Северной Европы озвучили позицию, что они не могут понять и принять нынешнюю позицию руководства МВФ. Они выступают против того, чтобы возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

Также издание "Комментарии" сообщало – МВФ хочет посетить Россию с миссией: появилась реакция Украины.



