Глава МВФ хочет возобновления диалог с Россией: появилась реакция ЕС

Ряд стран Европейского Союза намерены оспорить планы Международного валютного фонда возобновить отношения с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

МВФ. Фото: из открытых источников

Агентство, ссылаясь на осведомленных источников, отмечает, что на встрече посланников ЕС 11 сентября Франция, Бельгия и Польша, а также ряд стран Балтии и Северной Европы озвучили позицию, что они не могут понять и принять нынешнюю позицию руководства МВФ. Они выступают против того, чтобы возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

Представитель Литвы заявил, что страна планирует поднять этот вопрос напрямую с Георгиевой во время обеденной встречи 13 сентября в Будапеште с министрами финансов европейских стран, сообщили источники.

Дипломат добавил, что, по их мнению, этот шаг может способствовать тому, что российский диктатор Владимир Путин получит весомую экономическую помощь и видимость легитимности и это в то время, когда Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, а ЕС и США делают все возможное, чтобы максимально изолировать Россию.

Представитель Литвы также заявил, что первая миссия крупной международной организации в Россию после вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой в пропагандистских целях, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает, сообщили источники.

По их словам, ЕС также планирует отослать Георгиевой письмо, которое, как ожидается, подпишут несколько членов ЕС, выразив обеспокоенность процессом, который, по всей видимости, ведет к нормализации отношений с Москвой.

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