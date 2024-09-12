МВФ хочет посетить Россию с миссией: появилась реакция Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко обратились с призывом к Международному валютному фонду отказаться от планов визита миссии в Россию с целью консультаций по статье IV устава фонда. Как передает портал "Комментарии", свою позицию представители финсектора Украины обнародовали в сети Facebook.

МВФ. Фото: из открытых источников

"Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4-я статья соглашения МВФ, и любые другие формальные причины, не могут быть предпосылкой для работы в РФ", — написал Марченко на своей странице.

В свою очередь Пышный добавил, что последствия возобновления сотрудничества с РФ со стороны МВФ "могут быть крайне негативными и точно будут противоречить глобальной повестке дня".

Андрей Пышный пояснил, что страна-агрессор только и ждет того, чтобы с ней возобновили диалог и возобновление сотрудничества МВФ с РФ может быть воспринято не только РФ, но и другими странами как расширение возможностей для возобновления диалога с Москвой. Более того, в Кремле ошибочно посчитают, что происходит легитимизация всех потерь, нанесенных Украине.

Отметим, ранее Reuters сообщало, что Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го. Об этом сообщает.

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян.

Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после полномасштабного вторжения в Украину. Но это оказалось сложным из-за препятствий со стороны других членов организации.



