МВФ хочет посетить Россию с миссией: появилась реакция Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко обратились с призывом к Международному валютному фонду отказаться от планов визита миссии в Россию с целью консультаций по статье IV устава фонда. Как передает портал "Комментарии", свою позицию представители финсектора Украины обнародовали в сети Facebook.
МВФ. Фото: из открытых источников
В свою очередь Пышный добавил, что последствия возобновления сотрудничества с РФ со стороны МВФ "могут быть крайне негативными и точно будут противоречить глобальной повестке дня".
Андрей Пышный пояснил, что страна-агрессор только и ждет того, чтобы с ней возобновили диалог и возобновление сотрудничества МВФ с РФ может быть воспринято не только РФ, но и другими странами как расширение возможностей для возобновления диалога с Москвой. Более того, в Кремле ошибочно посчитают, что происходит легитимизация всех потерь, нанесенных Украине.
Отметим, ранее Reuters сообщало, что Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го. Об этом сообщает.
Миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян.
Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после полномасштабного вторжения в Украину. Но это оказалось сложным из-за препятствий со стороны других членов организации.
Новости