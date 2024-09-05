Миссия МВФ впервые с начала большой войны против Украины собралась в РФ: что происходит

Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го. Об этом сообщает Reuters.

МВФ. Фото: из открытых источников

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян.

Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после полномасштабного вторжения в Украину. Но это оказалось сложным из-за препятствий со стороны других членов организации.

Стоит отметить, что МВФ активно критиковали на Западе из-за "слишком оптимистичных" прогнозов относительно состояния экономики РФ, которая столкнулась с санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" - Международный валютный фонд планирует призвать Украину ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и усилить работу по повышению налогов, чтобы сократить бюджетный дефицит. По данным издания Bloomberg эти меры являются условиями для дальнейшего выделения финансовой помощи Киеву. Если МВФ признает, что Украина добивается целевых показателей программы и имеет достаточные финансовые ресурсы, страна может получить 1,1 миллиарда долларов.

При этом издание отмечает, что Национальный банк Украины (НБУ), однако, выступает против дальнейшего ослабления гривны. С октября после отмены фиксированного обменного курса украинская валюта уже потеряла более 10% своей стоимости. Источники Bloomberg указывают, что девальвация может подвергнуть сомнению способность НБУ поддерживать стабильность цен. В то же время как девальвация, так и повышение налогов имеют политические последствия, отмечает издание.