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Мир узнает правду о происхождении COVID: в США могут рассекретить важную информацию

В США Палата представителей одобрила рассекречивание информации о происхождении COVID

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Палата представителей США единогласным решением проголосовала за требование рассекретить информацию о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNBC".

Мир узнает правду о происхождении COVID: в США могут рассекретить важную информацию

Коронавирус. Фото из открытых источников

Одобренный законопроект был отправлен в Белый дом к американскому президенту Джо Байдену на подпись, или же наложение вето.


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Перед этим в марте Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Эти попытки Конгресса по рассекречиванию разведданных о происхождении коронавируса были предприняты после вывода министерства энергетики с "низкой степенью достоверности" о том, что вирус, скорее всего, вышел из лаборатории в китайском Ухане в результате несчастного случая в 2019 году

Минэнергетики США является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества Штатов.

Ранее сообщалось, что недавно директор ФБР Кристофер Рэй заявил журналистам, что бюро также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории, "контролируемой китайским правительством".

Он также поделился подозрением, что власти КНР "делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь".

Напомним, что в 2021 году президент США Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия.

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