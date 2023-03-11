Мир узнает правду о происхождении COVID: в США могут рассекретить важную информацию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Палата представителей США единогласным решением проголосовала за требование рассекретить информацию о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNBC".
Коронавирус. Фото из открытых источников
Одобренный законопроект был отправлен в Белый дом к американскому президенту Джо Байдену на подпись, или же наложение вето.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Перед этим в марте Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.
Эти попытки Конгресса по рассекречиванию разведданных о происхождении коронавируса были предприняты после вывода министерства энергетики с "низкой степенью достоверности" о том, что вирус, скорее всего, вышел из лаборатории в китайском Ухане в результате несчастного случая в 2019 году
Минэнергетики США является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества Штатов.
Ранее сообщалось, что недавно директор ФБР Кристофер Рэй заявил журналистам, что бюро также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории, "контролируемой китайским правительством".
Он также поделился подозрением, что власти КНР "делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь".
Напомним, что в 2021 году президент США Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия.
Читайте также на портале "Комментарии" — бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится: в ВСУ сделали тревожное для россиян заявление.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США назвали главную цель ракетного удара РФ по Украине.
Обсуждения
Новости