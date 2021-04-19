Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине ожидают после Пасхи очередную вспышку коронавируса. Такое заявление
сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина
24" сегодня, 19 апреля.
Коронавирус. Фото из открытых источников
По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в
данный момент динамика заражений идет на спад. Однако в Минздраве заявили, что
расслабляться еще рано.
Министр здравоохранения в который раз призвал украинцев придерживаться
всех карантинных норм. Это может позволить избежать новых случаев заболевания
коронавирусом в Украине.
Напомним, в Минздраве рассказали, какие
карантинные ограничения будут действовать на Пасху в Украине в 2021 году. Каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхальных и
майских праздников пока что вводить не планируют. Но будут действовать правила,
которые приняты сейчас. В частности, все запреты для "красной" зоны, если
регион в момент праздников будет пребывать на "красном" уровне, будут действительны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов
предупредил украинцев о двойной
мутации коронавируса. Как отметил министр, в
нашей стране зафиксированы уже и британский, и южноафриканский штаммы
коронавируса. Это, по его словам, можно увидеть и по тяжести заболевания. По
словам Степанова, появилась еще и так называемая двойная мутация. Вирус нашли в
Великобритании, Индии, Гонконге.
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