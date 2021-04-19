logo
Русский Українська

BTC/USD

54946.81

ETH/USD

2113.03

LTC/USD

254.67

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после Пасхи 2021 года в Украине может произойти новый всплеск эпидемии коронавируса

сегодня, 20:00
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине ожидают после Пасхи очередную вспышку коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" сегодня, 19 апреля.

Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в данный момент динамика заражений идет на спад. Однако в Минздраве заявили, что расслабляться еще рано.

"Мы ожидаем после Пасхи, спустя 3-4 недели, рост количества больных, — сказал Степанов. -Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших".

Министр здравоохранения в который раз призвал украинцев придерживаться всех карантинных норм. Это может позволить избежать новых случаев заболевания коронавирусом в Украине.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху в Украине в 2021 году. Каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхальных и майских праздников пока что вводить не планируют. Но будут действовать правила, которые приняты сейчас. В частности, все запреты для "красной" зоны, если регион в момент праздников будет пребывать на "красном" уровне, будут действительны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о двойной мутации коронавируса. Как отметил министр, в нашей стране зафиксированы уже и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса. Это, по его словам, можно увидеть и по тяжести заболевания. По словам Степанова, появилась еще и так называемая двойная мутация. Вирус нашли в Великобритании, Индии, Гонконге.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/online
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ