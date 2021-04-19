Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине

В Украине ожидают после Пасхи очередную вспышку коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" сегодня, 19 апреля.

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в данный момент динамика заражений идет на спад. Однако в Минздраве заявили, что расслабляться еще рано.

"Мы ожидаем после Пасхи, спустя 3-4 недели, рост количества больных, — сказал Степанов. -Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших".

Министр здравоохранения в который раз призвал украинцев придерживаться всех карантинных норм. Это может позволить избежать новых случаев заболевания коронавирусом в Украине.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху в Украине в 2021 году. Каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхальных и майских праздников пока что вводить не планируют. Но будут действовать правила, которые приняты сейчас. В частности, все запреты для "красной" зоны, если регион в момент праздников будет пребывать на "красном" уровне, будут действительны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о двойной мутации коронавируса. Как отметил министр, в нашей стране зафиксированы уже и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса. Это, по его словам, можно увидеть и по тяжести заболевания. По словам Степанова, появилась еще и так называемая двойная мутация. Вирус нашли в Великобритании, Индии, Гонконге.

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