Минздрав готовит новый "светофор" для карантинных зон

Минздрав будет предлагать правительству введение нового "светофора" карантинных зон, которые будут указывать о эпидемиологической ситуации в разных регионах страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает издание "Укринформ".

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

По его словам, новое распределение территории страны по цветным зонам может быть введено уже со средины февраля:

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля. Они будут поделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры ", — сказал Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что основной вещью в новом адаптивном карантине будет способность медицинской системы оказывать помощь всем нуждающимся.

Напомним, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения. Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней — 9 — 15 февраля и 3272 случаев на протяжении следующей недели 16 — 22 февраля.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Украина получила подтверждение от Еврокомиссии о получении 12 млн доз вакцин от коронавируса, в частности NVX-CoV2373 производства американского фармацевтического концерна Novavaх.













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