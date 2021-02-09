Минздрав готовит новый "светофор" для карантинных зон

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Елизавета Черных
Минздрав будет предлагать правительству введение нового "светофора" карантинных зон, которые будут указывать о эпидемиологической ситуации в разных регионах страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает издание "Укринформ".
Виктор Ляшко - фото из открытых источников
По его словам, новое распределение территории страны по цветным зонам может быть введено уже со средины февраля:
Главный санврач подчеркнул, что основной вещью в новом адаптивном карантине будет способность медицинской системы оказывать помощь всем нуждающимся.
Напомним, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения. Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней — 9 — 15 февраля и 3272 случаев на протяжении следующей недели 16 — 22 февраля.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Украина получила подтверждение от Еврокомиссии о получении 12 млн доз вакцин от коронавируса, в частности NVX-CoV2373 производства американского фармацевтического концерна Novavaх.
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