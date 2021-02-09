logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

46799.50

ETH/USD

1749.13

LTC/USD

168.73

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Минздрав готовит новый "светофор" для карантинных зон
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав готовит новый "светофор" для карантинных зон

Новое распределение территории страны по цветным зонам может быть введено уже со средины февраля

сегодня, 18:01
Автор:

Елизавета Черных

Минздрав будет предлагать правительству введение нового "светофора" карантинных зон, которые будут указывать о эпидемиологической ситуации в разных регионах страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает издание "Укринформ". 

Минздрав готовит новый "светофор" для карантинных зон

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

По его словам, новое распределение территории страны по цветным зонам может быть введено уже со средины февраля:

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля. Они будут поделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры ", — сказал Ляшко. 

Главный санврач подчеркнул, что основной вещью в новом адаптивном карантине будет способность медицинской системы оказывать помощь всем нуждающимся. 

Напомним, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения.  Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней — 9 — 15 февраля и 3272 случаев на протяжении следующей недели 16 — 22 февраля.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Украина получила подтверждение от Еврокомиссии о получении 12 млн доз вакцин от коронавируса, в частности NVX-CoV2373 производства американского фармацевтического концерна Novavaх. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3187448-moz-zaproponue-novij-svitlofornij-podil-ukraini-na-karantinni-zoni.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ