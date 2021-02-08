Украина получит вакцину Novavax: что о ней известно

Украина получила подтверждение от Еврокомиссии о получении 12 млн доз вакцин от коронавируса, в частности NVX-CoV2373 производства американского фармацевтического концерна Novavax, сообщает "Сегодня.

Вакцина Novavax (фото из открытых источниках)

Что известно о вакцине:

18 месяцев назад акции производителя упали до менее 1 доллара. Компании даже пришлось продать два предприятия и провести сокращение;

теперь Novavax получила финансирование от правительства США. В результате акции взлетели до 80 долларов, а руководство наняло более 300 сотрудников для исследований;

вакцина создана на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц;

ключевая особенность препарата Novavax – его можно хранить при температуре 2-8 °C;

вакцина Novavax показала эффективность выше 95,6%;

в борьбе с "британским" штаммом коронавируса препарат оказался эффективен на 89,3%, с африканским – на 60%;

Novavax занимает второе место в мире по востребованности. Novavax рассчитывает подать заявку на одобрение в ЕС и Великобритании в марте или апреле;

уже оформлены предзаказы на 1,4 млрд доз, из них 1,1 млрд – в развивающиеся страны, 200 млн хочет приобрести Европейская Комиссия, 60 млн – Великобритания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в Украине будет добровольной. Однако, если человек не будет иметь прививки, он потеряет некоторые возможности. Об этом глава государства сообщил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Прежде всего те граждане, которые не пройдут вакцинацию, не смогут попасть в Европейский Союз. Соответственно без прививки против COVID-19 украинцев не пустят на границы европейских стран.

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