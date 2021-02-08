Украина получит вакцину Novavax: что о ней известно

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Ольга Чародий
Украина получила подтверждение от Еврокомиссии о получении 12 млн доз вакцин от коронавируса, в частности NVX-CoV2373 производства американского фармацевтического концерна Novavax, сообщает "Сегодня.
Вакцина Novavax (фото из открытых источниках)
Что известно о вакцине:
18 месяцев назад акции производителя упали до менее 1
доллара. Компании даже пришлось продать два предприятия и провести сокращение;
теперь Novavax получила финансирование от правительства США.
В результате акции взлетели до 80 долларов, а руководство наняло более 300
сотрудников для исследований;
вакцина создана на основе инактивированного коронавируса. В
его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных
наночастиц;
ключевая особенность препарата Novavax – его можно хранить
при температуре 2-8 °C;
вакцина Novavax показала эффективность выше 95,6%;
в борьбе с "британским" штаммом коронавируса препарат
оказался эффективен на 89,3%, с африканским – на 60%;
Novavax занимает второе место в мире по востребованности.
Novavax рассчитывает подать заявку на одобрение в ЕС и Великобритании в марте
или апреле;
уже оформлены предзаказы на 1,4 млрд доз, из них 1,1 млрд – в развивающиеся страны, 200 млн хочет приобрести Европейская Комиссия, 60 млн – Великобритания.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в Украине будет добровольной. Однако, если человек не будет иметь прививки, он потеряет некоторые возможности. Об этом глава государства сообщил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Прежде всего те граждане, которые не пройдут вакцинацию, не смогут попасть в Европейский Союз. Соответственно без прививки против COVID-19 украинцев не пустят на границы европейских стран.
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