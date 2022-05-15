Минус 84 оккупанта, 2 самолета и 5 БПЛА: успехи ВСУ на Донбассе

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Светлана Шкурупий
Российско-оккупационные
войска пытаются идти в наступление на Донецком и Луганском направлениях, но ВСУ
героически отбивают вражеские атаки и удерживают свои позиции. На Facebook-странице группировки Объединенных
сил сообщили, что наши защитники на сегодня отбили 17 атак россиян.
ВСУ отбили 17 атак и нанесли врагу новые потери (фото из открытых источников)
Оккупанты
продолжают вести обстрелы, применяя авиацию и реактивные системы залпового
огня, а также танки и артиллерию, практически на всей линии фронта. В течение сегодняшнего
дня в Донецкой и Луганской областях было повреждено 32 жилых дома.
Но
ВСУ дают врагу достойный ответ. За сутки украинские защитники уничтожили на
этом направлении 3 российских танка, 1 артиллерийскую систему, 6 БМП, 1 автомобиль.
Помимо
этого, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета
(Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа
"Орлан-10".
В
районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
оккупанты совершили 5 атак. Наши воины в этом направлении ликвидировали 84
солдата РФ, уничтожили 1 танк, 4 БМП, 1 вертолет, 1 автомобиль и 1 УВА.
Напомним,
в США отметили, что в
украинской армии есть очень хороший шанс вернуть под свой контроль и Донецк, и Луганск. Но, как скоро это удастся сделать, зависит от того, как себя поведет
российская армия в ближайшие месяцы. У
Москвы есть три варианта, как действовать.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Минобороны Британии подтверждают, что российское
командование очень сильно спешит по достижению поставленных целей на Донбассе.
Именно с этим связано увеличение потерь живой силы российской армии.
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