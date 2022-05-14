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В США рассказали, в каком случае ВСУ смогут вернуть весь Донбасс

Военные эксперты назвали три варианта развития войны

сегодня, 12:08
Автор:

Кравцев Сергей
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У украинской армии есть очень хороший шанс вернуть и Донецк, и Луганск под контроль Украины. Но, как скоро это удастся сделать, зависит от того, как себя поведет российская армия в ближайшие месяцы. У Москвы есть три варианта, как действовать. Первый вариант заключается в том, что Кремль может попытаться аннексировать уже захваченные территории. Второй вариант заключается в том, что путинский режим попытается бросить ещё больше российских военных, увеличив темпы скрытой мобилизации. Есть и третий вариант – Москва будет продолжать ставить перед своими военными изначально невыполнимые цели. В итоге, из-за нехватки ресурсов Россия потерпит поражение в этой войне. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в сегодняшнем отчете Института изучения войны США.

В США рассказали, в каком случае ВСУ смогут вернуть весь Донбасс

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Военные аналитики уточняют, мобилизация не сможет спасти Россию от поражения. 

Также эксперты обращают внимание на то, что само решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину уже не есть адекватным. Поэтому надеяться на то, что военное руководство России будет руководствоваться трезвыми оценками при принятии решений не приходится.

В США считают, что украинские защитники могут выбить российских захватчиков из оккупированных Донецка и Луганска или же достигнуть плана минимум и выбить оккупантов к тем позициям, которые они занимали до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение. Перед ВСУ открываются большие возможности по освобождению украинских территорий на Донбассе, если российские войска не прекратят наступление Если же Москва примет решение прекратить наступательную операцию – это станет признаком того, что Кремль готовится к быстрой аннексии. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-annexation-occupied-ukraine-putin%E2%80%99s-unacceptable-%E2%80%9C-ramp%E2%80%9D
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Згадаймо, як вперто Імперія зла боролась роками за борг Януковича та Скіфське золото. Як вперто, в нас, улюбленець Зе - профффесор Гетьманцев посилює тиск на бізнес: впроваджує нові податки та РРО; посилює штрафи; надає більше прав контрольним органам - навіть зараз не бажаючи дочекатись перемоги. Як вперто Азарова та Гетьманцева захищають(ли) їх високі покровителі. Як податкова роками тиснула на бізнес в судах. Коли кожну справу та суперечку з будь-яким платником податків вперто доводила до верховного суду. Навіть, якщо програвала у нижчих судових інстанціях. Просто щоб виснажувати тих, з чиїх податків жила примушуючи до хабарів. Так поводились(яться) свої зі своїми. Скільки років будемо чекати капітуляції світового Зла?

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