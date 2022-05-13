В британской разведке рассказали с чем связаны огромные потери россиян на Донбассе

Российская армия направляет основные свои силы в район Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Попытка россиян переправиться через реку Северский Донец. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что россияне не отказались от выполнения своей первоочередной цели по окружению сил ООС и взятии их в кольцо, чтобы прекратить поддержку со стороны тех частей, которые находятся на западе страны.

При этом в Минобороны Британии подтверждают, что российское командование очень сильно спешит по достижению поставленных целей на Донбассе. Именно с этим связано увеличение потерь живой силы российской армии. Так, пытаясь пересечь реку Северский Донец к западу от Северодонецка российские захватчики потеряли большое количество живой силы, а также военной техники. Кроме того, была уничтожена и понтонная переправа. Россияне несколько раз безуспешно пытались формировать реку и в итоге потеряли большое количество сил и ресурсов.

Разведка отмечает, судя по тому, что россияне не прекращали попыток переправлять свои войска даже при такой интенсивности боев, от российского командования давно требуют каких-то результатов.

Отмечается, за время полномасштабного наступления на Донбассе российским оккупантам так и не удалось достичь весомых результатов, не удалось достичь поставленных целей. Более того, даже переброска подразделений из-под Киевской и Черниговской областей не изменила ситуацию. Фактически российские войска настолько деморализованы, что даже усиление не помогло получить преимущество в боях за Донбасс.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!