Министры обороны Украины и Польши провели телефонный разговор: о чем шла речь

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. Как передает портал "Комментарии", в микроблоге Twitter глава украинского Минобороны рассказал, что выразил Польше благодарность за оказанную Украине помощь в войне с РФ. Других деталей разговора Умеров не озвучил.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

"Состоялся телефонный разговор с Мариушем Блащаком — Министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!", — написал украинский министр.

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Отметим, в последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Умеров рассказал об ответе Украины на возможные удары РФ по энергосети.



