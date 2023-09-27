Умеров рассказал об ответе Украины на возможные удары РФ по энергосети

Украина будет отвечать РФ на атаки по украинской энергоинфраструктуре. Для эффективного ответа стране-агрессору Украине важно получить большее количество оружия, в том числе многоцелевых истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в эфире телеканала "CNN".

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров согласился с тем, что россияне попытаются в зимний период нанести массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

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"Но мы будем отвечать", – предупредил глава Минобороны.

Он заявил, что сейчас тесно сотрудничает с партнерами в вопросе скорейшего получения Украиной западных истребителей. Ведь, чем быстрее Украина получит западную авиацию, тем быстрее обезопасит себя от ракетных ударов агрессора, а также сможет дать новый импульс контрнаступлению.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — высказался Умеров.

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