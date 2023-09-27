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Умеров рассказал об ответе Украины на возможные удары РФ по энергосети

Министр заявил, что Украине нужно больше оружия, которое сменит игру

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина будет отвечать РФ на атаки по украинской энергоинфраструктуре. Для эффективного ответа стране-агрессору Украине важно получить большее количество оружия, в том числе многоцелевых истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в эфире телеканала "CNN".

Умеров рассказал об ответе Украины на возможные удары РФ по энергосети

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров согласился с тем, что россияне попытаются в зимний период нанести массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.


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"Но мы будем отвечать", – предупредил глава Минобороны.

Он заявил, что сейчас тесно сотрудничает с партнерами в вопросе скорейшего получения Украиной западных истребителей. Ведь, чем быстрее Украина получит западную авиацию, тем быстрее обезопасит себя от ракетных ударов агрессора, а также сможет дать новый импульс контрнаступлению. 

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — высказался Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — как помочь украинцам пережить отопительный сезон – грозит ли Украине новый блэкаут.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/8056
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