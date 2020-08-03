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Мэрам украинских городов пригрозили, что они ответят за каждого погибшего от коронавируса

Заместитель главы МВД Антон Геращенко считает, что многие градоначальники не хотят карантина, который, якобы, может сказаться на результатах местных выборов

сегодня, 10:01
Автор:

Елена Волкова
Мэрам украинских городов пригрозили, что они ответят за каждого погибшего от коронавируса

Местные чиновники отвечают за здоровье украинцев во время карантина, особенно в преддверии выборов. Об этом в комментарии "Общественному радио" заместитель главы МВД Антон Геращенко, - передает “УНН”.

По словам Геращенко, в регионах многие градоначальники не хотят карантина, который якобы может сказаться на результатах выборов. Дескать, карантин - непопулярная мера по мнению многих избирателей.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заверил Геращенко.

Напомним, после того как в Украине 5 дней подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки, сегодня болезнь немного отступила. COVID-19 за вчера обнаружили у 990 украинцев. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех инфицированных.

Новым эпицентром распространения коронавируса рискует стать Ивано-Франковская область. Который день подряд регион стабильно входит в тройку лидеров по количеству новых случаев. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 119-ти пациентов. Больше новых случаев было только во Львовской области - 138.


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