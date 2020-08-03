Мэрам украинских городов пригрозили, что они ответят за каждого погибшего от коронавируса

Местные чиновники отвечают за здоровье украинцев во время карантина, особенно в преддверии выборов. Об этом в комментарии "Общественному радио" заместитель главы МВД Антон Геращенко, - передает “УНН”.

По словам Геращенко, в регионах многие градоначальники не хотят карантина, который якобы может сказаться на результатах выборов. Дескать, карантин - непопулярная мера по мнению многих избирателей.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заверил Геращенко.

Напомним, после того как в Украине 5 дней подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки, сегодня болезнь немного отступила. COVID-19 за вчера обнаружили у 990 украинцев. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех инфицированных.

Новым эпицентром распространения коронавируса рискует стать Ивано-Франковская область. Который день подряд регион стабильно входит в тройку лидеров по количеству новых случаев. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 119-ти пациентов. Больше новых случаев было только во Львовской области - 138.

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