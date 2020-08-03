Коронавирус в Украине: где болезнь пошла в наступление

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Виолетта Комаровская
Фото: 24tv.ua
После того как в Украине 5 дней подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки, сегодня болезнь немного отступила. COVID-19 за вчера обнаружили у 990 украинцев. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех инфицированных.
Новым эпицентром распространения коронавируса рискует стать Ивано-Франковская область. Который день подряд регион стабильно входит в тройку лидеров по количеству новых случаев. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 119 пациентов. Больше новых случаев было только во Львовской области - 138.
А вот в Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях за вчера не выявили ни единого больного с коронавирусом.
В целом, с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 73 158 человек. По регионам картина по состоянию на утро понедельника, 3 августа, выглядит следующим образом:
Львовская область - 9921 случай (+138);
г. Киев - 8554 случая (+102);
Ровенская область - 6270 случаев (+75);
Черновицкая область - 6143 случая (+82);
Закарпатская область - 5318 случаев (+51);
Ивано-Франковская область - 4914 случаев (+119);
Харьковская область - 3950 случаев (+88);
Волынская область - 3949 случаев (+61);
Киевская область - 3845 случаев (+22);
Одесская область - 3482 случая (+68);
Тернопольская область - 3113 случаев (+27);
Винницкая область - 2815 случаев (+25);
Житомирская область - 1948 случаев (+27);
Днепропетровская область - 1438 случаев (+17);
Хмельницкая область - 1189 случаев (+9);
Черкасская область - 954 случая (+5);
Черниговская область - 900 случаев (+17);
Донецкая область - 898 случаев (+0);
Запорожская область - 846 случаев (+23);
Кировоградская область - 711 случаев (+1);
Николаевская область - 642 случая (+21);
Сумская область - 541 случай (+12);
Полтавская область - 459 случаев (+0);
Херсонская область - 230 случаев (+0);
Луганская область - 128 случаев (+0);
С начала вспышки в Украине излечились от коронавируса 39 876 человек. Умерли - 1738, из них 13 - за минувшие сутки.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как пандемия повлияла на уровень жизни и экономику в мире.
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