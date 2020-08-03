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Коронавирус в Украине: где болезнь пошла в наступление

В тройке лидеров по общему количеству инфицированных коронавирусом остаются Львовская и Ровенская области, а также Киев

сегодня, 09:24
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: где болезнь пошла в наступление

Фото: 24tv.ua

После того как в Украине 5 дней подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки, сегодня болезнь немного отступила. COVID-19 за вчера обнаружили у 990 украинцев. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех инфицированных.

Новым эпицентром распространения коронавируса рискует стать Ивано-Франковская область. Который день подряд регион стабильно входит в тройку лидеров по количеству новых случаев. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 119 пациентов. Больше новых случаев было только во Львовской области - 138. 

А вот в Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях за вчера не выявили ни единого больного с коронавирусом. 

В целом, с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 73 158 человек. По регионам картина по состоянию на утро понедельника, 3 августа, выглядит следующим образом: 

Львовская область - 9921 случай (+138); 

г. Киев - 8554 случая (+102)

Ровенская область - 6270 случаев (+75);

Черновицкая область - 6143 случая (+82)

Закарпатская область - 5318 случаев (+51);

Ивано-Франковская область - 4914 случаев (+119);

Харьковская область - 3950 случаев (+88)

Волынская область - 3949 случаев (+61)

Киевская область - 3845 случаев (+22);

Одесская область - 3482 случая (+68);

Тернопольская область - 3113 случаев (+27);

Винницкая область - 2815 случаев (+25)

Житомирская область - 1948 случаев (+27);

Днепропетровская область - 1438 случаев (+17);

Хмельницкая область - 1189 случаев (+9);

Черкасская область - 954 случая (+5);

Черниговская область - 900 случаев (+17);

Донецкая область - 898 случаев (+0);

Запорожская область - 846 случаев (+23);

Кировоградская область - 711 случаев (+1);

Николаевская область - 642 случая (+21);

Сумская область - 541 случай (+12);

Полтавская область - 459 случаев (+0)

Херсонская область - 230 случаев (+0);

Луганская область - 128 случаев (+0)

С начала вспышки в Украине излечились от коронавируса 39 876 человек. Умерли - 1738, из них 13 - за минувшие сутки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как пандемия повлияла на уровень жизни и экономику в мире. 


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