Коронавирус в Украине: количество больных продолжает расти

В Украине продолжают фиксировать рост коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране зарегистрировано 1112 новых случаев заболевания. Такие данные предоставил сайт СНБО.

Известно, что первое место в антирейтинге по количеству заболевших COVID-19 продолжает занимать Львовская область. Там зафиксировано 9783 случая, из них 112 за минувшие сутки. Дольше идет столица Украины - 8452 случая (+110 за сутки) и на третьем месте Ровенская область - 6195 случаев (+84 за сутки).

Согласно данным, всего в Украине зарегистрировано 72 168 случаев нового штамма коронавируса. Общее число жертв становит 1725 человек, за сутки COVID-19 забрал жизнь еще 16 человек. Но динамика выздоровевших также продолжает увеличиваться. Побороть вирус удалось 39 543 людям, из них 235 за прошлые сутки.

Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано во Львовской и Ивано-Франсковской областях, а также Киеве. Наименьше - в Луганской, Херсонской и Кировоградской областях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина оказалась на 34 месте по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией.

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