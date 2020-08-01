Украина оказалась на 34 месте по количеству больных коронавирусом

К началу августа Украина оказалась на 34 месте по количеству официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.



В то же время, по количеству больных на 1 млн населения наша страна занимает 86 место. Среди европейских стран по количеству случаев заражения COVID-19 Украина оказалась на 8 месте, по смертности – на 15, по количеству больных на 1 млн населения – на 37.

Ляшко акцентирует внимание на том, что пока в мире количество больных коронавирусом растет. Сейчас уже официально зарегистрировано более 17 млн случаев заражения, 668 тыс. из которых закончились смертью больных. В Европе зарегистрировано 2 млн 871 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 203 тыс. – летальные.

Главный санврач также обратил внимание на то, что в течение прошлых суток больше всего новых больных на территории Европы было зарегистрировано в России – 5400 случаев, в Испании – 3092 случая и во Франции – 1346. Власти Испании уже заявили о новой волне COVID-19.

Виктор Ляшко также рассказал, что нашей стране стоит готовиться к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, который традиционно в нашей стране приходится на период с октября по май. В течение ближайшего года, по его словам, в это время будет циркулировать и коронавирус.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!