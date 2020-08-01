Украина оказалась на 34 месте по количеству больных коронавирусом

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Татьяна Веремеева
К началу августа Украина оказалась на 34 месте по
количеству официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной
инфекцией COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель Министра
здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко,
передает пресс-служба
Минздрава.
В то же время, по количеству больных на 1 млн населения
наша страна занимает 86 место. Среди европейских стран по количеству случаев заражения
COVID-19 Украина оказалась на 8 месте, по смертности – на 15, по количеству больных
на 1 млн населения – на 37.
Ляшко акцентирует внимание на том, что пока в мире
количество больных коронавирусом растет. Сейчас уже официально зарегистрировано
более 17 млн случаев заражения, 668 тыс. из которых закончились смертью
больных. В Европе зарегистрировано 2 млн 871 тыс. случаев заражения
коронавирусом, из которых 203 тыс. – летальные.
Главный санврач также обратил внимание на то, что в
течение прошлых суток больше всего новых больных на территории Европы было
зарегистрировано в России – 5400 случаев, в Испании – 3092 случая и во Франции –
1346. Власти Испании уже заявили о новой волне COVID-19.
Виктор Ляшко также рассказал, что нашей стране стоит
готовиться к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, который
традиционно в нашей стране приходится на период с октября по май. В течение
ближайшего года, по его словам, в это время будет циркулировать и коронавирус.
Ранее "Комментарии" писали, что глава Всемирной
организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия
пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.
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