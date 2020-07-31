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Главная Новости Общество медицина Глава ВОЗ рассказал, когда мир сможет отойти от пандемии коронавируса
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Глава ВОЗ рассказал, когда мир сможет отойти от пандемии коронавируса

По словам главы ВОЗ, подобные кризисы в сфере здравоохранения происходят раз в столетие

31 июля 2020, 22:55
Автор:

Татьяна Веремеева
Глава ВОЗ рассказал, когда мир сможет отойти от пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – приводят европейские СМИ слова Гебрейесуса.

Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие.

За время пандемии в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в красную карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.


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