Глава ВОЗ рассказал, когда мир сможет отойти от пандемии коронавируса

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Татьяна Веремеева
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на
протяжении десятилетий. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в
столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – приводят
европейские СМИ слова Гебрейесуса.
Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную
ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную
обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было
зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами
Китая.
В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается
уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые
рекомендации или модифицировать существующие.
За время пандемии в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания,
около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге
объявил, что в
красную карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой
области.
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