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Новые правила карантина: в Минздраве назвали регионы, которые попали в «красную» зону

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет еженедельно пересматривать список регионов всех карантинных зон

сегодня, 18:42
Автор:

Татьяна Веремеева
Новые правила карантина: в Минздраве назвали регионы, которые попали в «красную» зону

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в красную карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области. Об этом пишет "Новое время".

Изменения вступят в силу с понедельника, 3 августа. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет собираться каждую пятницу и определять, к каким карантинным зонам отнести какие регионы.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале уточнил, какие города и районы вошли в четыре карантинных "зоны" Украины.

Красная зона:

- Луцк и Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

- Ивано-Франковск, Львов;
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
- Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Желтая зона:

- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
- Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Напомним, согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 69 884 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 1090 случаев заражения инфекцией.

По состоянию на 9:00 31 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1693  человека. В то же время 38 752 человека выздоровели.


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