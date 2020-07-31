Тотальный удар по системе здравоохранения и экономике: мировые СМИ о последствиях пандемии коронавируса

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Последствия карантина в мире из-за пандемии коронавируса могут оказаться гораздо опаснее самого коронавируса. Об этом предупреждают мировые СМИ, пишет "Хабр".

The Economist: Десятки миллионов хирургических операций были отложены в связи с пандемией во всём мире. Больницам потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с накопившимся отставанием. Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) считает, что она уже отложила более двух миллионов запланированных операций, освободив 12 000 коек для пациентов c COVID-19.





The Hill: По оценкам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США из-за карантина почти половина от 650 000 американских онкологических больных не получают лечение, не назначаются две трети процедур физиотерапии, количество операций по трансплантации сократилось на 85%, экстренные оценки случаев инсульта снизились на 40% и более половины детей не были вовремя привиты, что всё вместе указывает на массовую будущую катастрофу в области здравоохранения.



Mirror: Последствия блокировки коронавируса могут привести к 200 000 дополнительных смертей в Великобритании из-за задержек и неправильного распределения приоритетов в системе здравоохранения, говорится в государственном докладе. За шесть месяцев было отменено 75% процедур по плановой медицинской помощи, а число госпитализаций в марте и апреле сократилось на четверть по сравнению с предыдущим периодом. На момент публикации статьи в Mirror в Великобритании зарегистрировано 45 000 смертей среди людей с положительным тестом на коронавирус.



The Telegraph: ЮНИСЕФ предупреждает, что карантин может унести больше жизней, чем коронавирус, а именно повлечь за собой свыше миллиона детских смертей от малярии, пневмонии и диареи в развивающихся странах в ближайшие шесть месяцев. Только это значение в разы превышает официальное количество смертей во всём мире среди людей с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии.

"Карантин не спас ни одной жизни и, возможно, решение о его введении стоило других жизней. Проблема эпидемиологов состоит в том, что смысл своей работы они видят в запугивании людей до изоляции и политики социального дистанцирования. Если они скажут, что будет миллион смертей, а на самом деле их окажется 25 000, то они ответят: хорошо, что вы прислушались к нашему совету. Это просто часть безумия", - считает лауреат Нобелевской премии по химии Майкл Левитт.





Axios: Всемирный банк прогнозирует падение глобального ВВП на 5.2% в 2020 году — это в 3 раза больше, чем в кризисный 2009 год. United Nations University ожидает, что 395 миллионов человек могут оказаться в экстремальной нищете, а количество людей живущих менее чем на $2 в день увеличится до миллиарда.



Axios: Бюджетный офис конгресса США ожидает, что с поправкой на инфляцию ВВП США вернётся к докризисному уровню лишь к 2030 году. Кумулятивный ущерб для экономики оценивается в 7.9 триллионов долларов или миллионы лет человеческих жизней. А согласно исследованию NEJM, ущерб для экономики США в размере от 10 до 24 миллионов долларов влечёт за собой одну дополнительную смерть.





Axios: С февраля месяца количество владельцев бизнеса в США сократилось на 3.1 миллиона человек или на 22%, согласно данным Национального бюро экономических исследований. Для сравнения, после десятилетнего периода Великой депрессии падение было на 730 тысяч или 5%. Обратите ещё внимание, в первой половине прошлого века предпринимателей в штатах было больше и это при том, что население страны было почти в 3 раза меньше.





Wall Street Journal: Около 5.5 триллионов долларов мировой экономики и почти 200 миллионов рабочих мест, связанных со сферой туризма, находятся под угрозой из-за действующих ограничений. Это касается многих — от авиакомпаний и туроператоров до водителей и бакалейщиков, поставляющих продукты в рестораны. Только Саудовская Аравия может потерять до 8 миллиардов долларов из-за сокращения количества паломников в Мекку.

"Печальная ирония заключается в том, что многие из величайших бедствий в современной истории — от Сталинской системы колхозов в 30х до Большого скачка Мао и прочих — являются результатом того, что централизованные органы принятия решений пытались улучшить положение человечества посредством принудительных действий. Во время пандемии коронавируса эксперты, возможно, непреднамеренно вызвали одну из самых серьезных человеческих катастроф в современной истории, лишив других людей права голоса", - высказался эпидемиолог, профессор статистики в Стэнфорде Джон Иоаннидис.

CNBC: Почти половина населения США осталась без работы. Количество трудящихся достигло минимума за всю историю существования этого показателя, начиная с послевоенного времени. Сейчас отношение числа трудящихся к населению работоспособного возраста составляет 52.8%. Не путайте с уровнем безработицы, который достиг исторического максимума и оценивается в 20%.





CNN: К концу сентября 23 миллиона американцев будут подвергнуты риску выселения. И это при том, что цены на недвижимость стремительно падают, а во многих штатах была введена программа защиты для арендаторов, которая полностью легла на плечи арендодателей и позволяла отсрочить платежи за квартплату для съёмщиков. 25% арендаторов Нью-Йорка не платили за жильё с марта месяца, сообщает New York Post.



NBC: глава полиции Нью-Йорка сообщает, что количество убийств достигло 5-летнего максимума. Из-за COVID-19 многие опасные преступники были освобождены и фактически остались бездомными. Детальная инфографика по количеству преступлений в экономической столице США есть в Financial Times. Похожая ситуация наблюдается во многих других регионах США. Помимо криминала растёт число суицидов.



San Francisco Chronicle: четверть детсадов остаётся закрытыми, а из тех, что открылись 77%, лишились прибыли. Новые правила социального дистанцирования усиливают финансовую нагрузку и создают дефицит ухода за детьми как раз в тот момент, когда родители готовятся вернуться на работу. По этой причине многие родители вообще уходят с работы. Не лучше обстоят дела и в школах. Бывший мэр Сан-Франциско называет происходящие большим шагом назад к временам сегрегации в американском образовании.

"На протяжении всего этого испытания мы узнали, что, несмотря на наши технологии, наши знания, нашу историю построения мира, мы не умнее наших предков, а в некоторых аспектах определённо глупее. Опыт с коронавирусом вызвал массовое возвращение к суевериям и панике, которые определяли человеческий опыт прошлых веков. В конечном итоге сознание вернётся, однако проиcходить всё будет так, как говорил Чарльз Маккей: "Люди сходят с ума толпами, но приходят в себя постепенно, один за другим", - говорит Джеффри Такер, редакционный директор Американского института экономических исследований.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Львове из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли монастырь Украинской греко-католической церкви.



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