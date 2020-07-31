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Монастырь под Львовом закрыли из-за вспышки коронавируса

В монастыре отменяют все публичные богослужения

сегодня, 07:58
Автор:

Виолетта Комаровская
Монастырь под Львовом закрыли из-за вспышки коронавируса

Фото: lookmytrips.com

В Лавре Украинской греко-католической церкви во Львовской области обнаружили случаи инфицирования коронавирусом. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба монастыря.

"Свято-Успенская Унивская Лавра из-за причин выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц", – говорится в сообщении.

По этому поводу отменяют все публичные богослужения. Прошения о молитве прихожане могут оставить онлайн - на Facebook-страничке. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько может стоить для украинцев вакцина против коронавирусаПосле появления вакцины Украина, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что сегодня в мире на этапах исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к применению.

Он добавил, что сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.


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