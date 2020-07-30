Коронавирус в Украине начал распространяться рекордными темпами

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 68 794 случая инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 1197 случаев заражения инфекцией - столь высокой цифры в нашей стране еще не было. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 30 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1673 человека. В то же время 38 154 человека выздоровели.
Ранее мы сообщали, что чаще всего осложнения после коронавируса случаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Последние нуждаются в госпитализации чаще в 6 раз, чем пациенты без диабета. Об этом свидетельствует исследование группы ученых из Калифорнийского университета, опубликованное в журнале MedicalXpress.
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