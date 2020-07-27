Ученые назвали болезнь, из-за которой коронавирус становится смертельно опасным

Чаще всего осложнения после коронавируса случаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Последние нуждаются в госпитализации чаще в 6 раз, чем пациенты без диабета. Об этом свидетельствует исследование группы ученых из Калифорнийского университета, опубликованное в журнале MedicalXpress.

Сахарный диабет создает дополнительную угрозу для пациентов во время пандемии коронавируса, утверждает профессор Пракаша Дидваньи. Высокий уровень сахара в крови провоцирует снижение иммунитета и организм не может полноценно противостоять опасности.

"Мы рекомендуем пациентам с сахарным диабетом постоянно проверять уровень сахара в крови и всегда быть на связи со своим врачом. Помимо этого, таким людям необходимо хорошо высыпаться и вести более активный образ жизни", - говорит ученый.

Не менее опасным для пациентов с коронавирусом является и резкое снижение уровня сахара в организме - гипогликемия.

"Пациентам, у которых есть проблемы с сахаром, могут помочь во время пандемии современные технологии. Например, телемедицина. Пациенты смогут оперативно передавать информацию об уровне сахара и другие показатели. Получив их, врачи смогут принять решение, стоит ли помещать пациента в стационар или нет", - считает доктор Джошуа Джозеф из Медцентра Векснера Университета в Колумбусе.

Как показали результаты исследования американских ученых, пациенты с сахарным диабетом умирают от коронавируса в 12 раз чаще, чем те, у кого сахар в порядке. Поэтому таким пациентам особенно важно обращаться за медицинской помощью как можно раньше.

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