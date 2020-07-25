Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 1106 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 63 929 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 1106 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 25 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1590 человек. В то же время 35 497 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1307 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 114 896. Всего проведено 951 082тестирование методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 2512 случаев;

- Волынская область – 3503 случая;

- Днепропетровская область – 1317 случаев;

- Донецкая область – 842 случая;

- Житомирская область – 1691 случа1;

- Закарпатская область –4774 случая;

- Запорожская область – 725 случаев;

- Ивано-Франковская область – 3937 случаев;

- Кировоградская область – 690 случаев;

- г. Киев – 7525 случаев;

- Киевская область – 3937 случаев;

- Львовская область – 8702 случая;

- Луганская область – 119 случаев;

- Николаевская область – 539 случаев;

- Полтавская область – 388 случаев;

- Ровненская область – 5542 случая;

- Сумская область – 411 случаев;

- Тернопольская область – 2672 случая;

- Харьковская область – 3342 случая;

- Херсонская область – 219 случаев;

- Хмельницкая область – 1037 случаев;

- Черновицкая область – 5548 случаев;

- Черкасская область – 897 случаев;

- Черниговская область – 690 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь сегодня нет.

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