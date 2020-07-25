Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 1106 случаев заражения

Язык
BTC/USD
9582.01
ETH/USD
284.07
LTC/USD
47.48
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 63 929 случая инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 1106
случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 25 июля в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 1590 человек. В то же время 35 497 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1307 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 114 896. Всего проведено 951 082тестирование методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 2512 случаев;
- Волынская область – 3503 случая;
- Днепропетровская область – 1317 случаев;
- Донецкая область – 842 случая;
- Житомирская область – 1691 случа1;
- Закарпатская область –4774 случая;
- Запорожская область – 725 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3937 случаев;
- Кировоградская область – 690 случаев;
- г. Киев – 7525 случаев;
- Киевская область – 3937 случаев;
- Львовская область – 8702 случая;
- Луганская область – 119 случаев;
- Николаевская область – 539 случаев;
- Полтавская область – 388 случаев;
- Ровненская область – 5542 случая;
- Сумская область – 411 случаев;
- Тернопольская область – 2672 случая;
- Харьковская область – 3342 случая;
- Херсонская область – 219 случаев;
- Хмельницкая область – 1037 случаев;
- Черновицкая область – 5548 случаев;
- Черкасская область – 897 случаев;
- Черниговская область – 690 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь сегодня
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что в США посчитали, сколько
будет стоить вакцина от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости