Ляшко сказал, сколько будет стоить для украинцев вакцина от коронавируса

Он отметил, что сегодня в мире на этапах исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к применению.

"Украина получит вакцину в объемах, которой хватит на 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

Он добавил, что сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Как ранее сообщали "Комментарии", Виктор Ляшко сообщил, сколько процентов украинцев может получить вакцину.



