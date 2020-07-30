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Ляшко сказал, сколько будет стоить для украинцев вакцина от коронавируса

Главный санитарный врач пообещал, что вакцина будет доступна для украинцев

30 июля 2020, 22:57
Автор:

Владимир Лавский
Ляшко сказал, сколько будет стоить для украинцев вакцина от коронавируса

После появления вакцины от коронавируса Украина, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны. Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в фейсбуке. 

Он отметил, что сегодня в мире на этапах исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к применению.

"Украина получит вакцину в объемах, которой хватит на 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

Он добавил, что сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Как ранее сообщали "Комментарии", Виктор Ляшко сообщил, сколько процентов украинцев может получить вакцину. 



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