Ляшко сообщил, сколько процентов украинцев может получить вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, и ею можно обеспечить 20% населения. Об этом он рассказал на онлайн-встрече с Европейской бизнес ассоциацией, сообщает "НВ".

Ляшко напомнил, что последнюю стадию испытаний вакцины от коронавируса начали семь компаний в мире. К концу года станут известны результаты исследований и, возможно, весной вакцину начнут распространять.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX", — сказал он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что открытие границ европейскими странами для украинских граждан будет возможным при условии, если в Украине 2 недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 в сутки. Об этом на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.





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