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Ляшко назвал условие, при котором европейские страны откроют границы для украинцев

Все по-прежнему зависит от числа заболевших внутри страны

сегодня, 18:48
Автор:

Владимир Лавский
Ляшко назвал условие, при котором европейские страны откроют границы для украинцев

Открытие границ европейскими странами для украинских граждан будет возможным при условии, если в Украине 2 недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 в сутки. Об этом на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. 

"Многое зависит именно от украинцев. Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 случая на 100 тысяч населения за две последние недели. Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев в день", - сказал Ляшко.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему главный санврач Украины Виктор Ляшко сам решил отказаться от внутрипартийной борьбы за кресло мэра Киева. Отказаться от местных выборов Виктор Ляшко решил, прежде всего, чтобы остаться на должности главного санитарного врача. 


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