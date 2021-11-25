Меньше 100 гривен на метр укреплений – столько правительство выделило для усиления границы

На заседании Кабинета Министров правительство утвердило выделение средств для укрепления украинско-белорусской границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Минэкономики.

Правительство выделило средства на укрепление украино-белорусской границы - иллюстративное фото Facebook Госпогранслужбы

Общий объем финансирования – 214 млн. грн. Их направят на то, чтобы усилить защиту северных границ Украины и Беларуси. Также считается, что это укрепит общую обороноспособность государства.

Денежные средства, как информирует пресс-служба министерства, будут выделены из резервного госбюджетного фонда. Их направят в две основные структуры – МВД и Минобороны. По своему назначению деньги пойдут на следующее:

1) 36% – 76 млн грн. – на укрепление уязвимых участков и колючую проволоку. Эта задача возложена на Государственную пограничную службу;

2) 50% – 108 млн грн. – на дополнительные силы защиты, которые должна предоставить Нацвардия;

3) 14% – 30 млн грн. – на военнослужащих Минобороны, дополнительно привлеченных для охраны границы.

Протяженность границы Украины с Беларусью составляет около тысячи километров. Выходит, что на физическое (материальное) укрепление границы будет израсходовано 76 грн./м – то есть менее ста грн. на колючую проволоку и укрепление уязвимостей.

Издание "Комментарии" напоминает , что стоимость защитного приспособления "Егоза", которое помогло остановить мигрантов на границе с Польшей — 1800 грн. за 17,5-24,5 м, то есть примерно 85 грн./м. Очевидно, что 76 грн. на нее не хватит. Возможная альтернатива, если ее покупать в известном магазине стройматериалов, обойдется до 10 грн./м: обычная колючая проволока – около 860 грн. за 200-метровую бухту, то есть 4,3 грн./м., и сетка "Рабица" – 550 грн. за 10-метровый рулон, то есть 5,5 грн./м. Однако расходы на установку – ориентировочно 150 грн./м2 – снова выводят стоимость укрепления государственной границы за пределы бюджета.

Заработная плата, которую обещают Нацгвардия и Госпогранслужба, – от 10 тыс. грн. Если на "живую" силу планируется суммарно потратить 138 млн. грн. (не ясно, на какой период), это, вероятно, означает, что средств хватит на одномесячное привлечение 13,8 тыс. военных. Если ориентироваться на сообщения министра МВД об усилении в размере 8,5 тыс. человек, то деньги можно будет растянуть максимум на полтора месяца. Польша для защиты границы подтянули в ноябре несколько тысяч дополнительных пограничников, два батальона пехоты (ориентировочно, по тысяче человек в каждом) и объявила 12-часовую готовность резервистам.

На пограничных территориях продолжается операция "Полесье", которую проводит Государственная пограничная служба и другие защитные подразделения. Больше об этом можно прочитать в статье издания "Комментарии" по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!