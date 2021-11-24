Спецоперация Полесье - готова ли граница к нашествию мигрантов: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба совместно с другими правоохранительными органами усиливает защиту границы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На границе Украины и Беларуси - спецоперация "Полесье" - фото Госпогранслужбы

Вечером 23 ноября 2021 г. вдоль северной границы Украины проводится специальная операция "Полесье". В ней задействована, кроме пограничников, еще и Нацгвардия, Нацполиция, украинская армия, а также другие резервные силы. Цель операции – усилить защиту границы и не допустить, чтобы ее пересекали незаконные мигранты.

Участники операции, как сообщает пресс-служба, учатся действовать совместно и согласованно. Для этого созданы координационные штабы – один центральный и несколько областных. На уровне районов будут действовать координационные управленческие группы. Планируется, что такая организация работы поможет быстро обмениваться информацией и эффективно управлять.





Чтобы усилить режим госграницы, увеличится количество патрулирующих нарядов. Кроме того, определены несколько точек, где могут попытаться прорваться незаконные мигранты. Такие "тонкие" места дополнительно усиливают живой силой и техническими средствами.

Пограничная служба информирует, что теперь больше задействуется техника, которая помогает патрулировать и мониторить границу. В частности, будут применять авиацию, беспилотники, современные средства дистанционного слежения.





Во время операции "Полесье" планируют усилить защиту украино-белорусского участка. Выставлены контрольные посты на автомобильных дорогах, также будут проверятся пассажиры автобусов и поездов. Кроме того, пограничники предпримут некоторые превентивные меры в селах и городках, граничащих с Беларусью.

О том, как развивается ситуация с нелегальными мигрантами, и о переговорах Меркель и Лукашенко издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее

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