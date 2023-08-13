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Мать женила своего несовершеннолетнего сына на 41-летней подруге

Женщина предложила сыну жениться на подруге. На скандальную ситуацию отреагировала Комиссия по защите детей.

сегодня, 16:01
Автор:
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Slava Kot
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Жительница Индонезии Мариана недавно вышла замуж за сына своей подруги. Это не было бы странным, но парню 16 лет, а инициатором отношений была его мать. Женщина таким образом пыталась помочь подруге забыть предыдущие неудачные отношения.

Мать женила своего несовершеннолетнего сына на 41-летней подруге

16-летний Кевин со своей женой 41-летней Марианной. Фото из открытых источников

Между 41-летней Марианой и ее новым мужем Кевином разница в 25 лет. Пара вышла замуж в конце июля в индонезийском регионе Самбас. Их свадьба состоялась через два месяца с начала помолвки. Инициатором отношений стала мать 16-летнего парня, которая давно дружит с невестой. Женщина решила уговорить сына посвататься, а затем поскорее жениться, чтобы помочь подруге, которая была в депрессии после прошлых отношений.


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Опубликованные свадебные фотографии вызвали критику в Индонезии, ведь большинство пользователей считают, что настоящая причина женитьбы – деньги. 41-летняя невеста имеет сеть продуктовых магазинов и является одним из самых богатых людей в регионе.

После огласки необычной свадьбы в дело вмешалась Комиссия по защите детей Индонезии (KPAI). Оказывается, что брак в стране незаконный, если хоть один участник не достиг совершеннолетия – 18 лет, исключением может быть разрешение опекуна несовершеннолетнего на брак. Мать 16-летнего Кевина утверждает, что она дала свое разрешение. В настоящее время KPAI проводит расследование и пока оно буде идти, супруги обязываются спать в отдельных кроватях. Если брак будет аннулирован, паре придется ждать два года, прежде чем вступить в физические отношения. 

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/im-41-married-best-friends-30650639
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Обсуждения

Николай

сегодня, 16:30

Слава Украине !!! Что такое ,,,деловой ,,, союз мужчины и женщины ??? Он может быть в любом возрасте и главное чтобы государство не вмешивалось В эти отношения !!! ??? В итоге, лишних людей не бывает !!!


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