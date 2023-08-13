Мать женила своего несовершеннолетнего сына на 41-летней подруге

Жительница Индонезии Мариана недавно вышла замуж за сына своей подруги. Это не было бы странным, но парню 16 лет, а инициатором отношений была его мать. Женщина таким образом пыталась помочь подруге забыть предыдущие неудачные отношения.

16-летний Кевин со своей женой 41-летней Марианной. Фото из открытых источников

Между 41-летней Марианой и ее новым мужем Кевином разница в 25 лет. Пара вышла замуж в конце июля в индонезийском регионе Самбас. Их свадьба состоялась через два месяца с начала помолвки. Инициатором отношений стала мать 16-летнего парня, которая давно дружит с невестой. Женщина решила уговорить сына посвататься, а затем поскорее жениться, чтобы помочь подруге, которая была в депрессии после прошлых отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Опубликованные свадебные фотографии вызвали критику в Индонезии, ведь большинство пользователей считают, что настоящая причина женитьбы – деньги. 41-летняя невеста имеет сеть продуктовых магазинов и является одним из самых богатых людей в регионе.

После огласки необычной свадьбы в дело вмешалась Комиссия по защите детей Индонезии (KPAI). Оказывается, что брак в стране незаконный, если хоть один участник не достиг совершеннолетия – 18 лет, исключением может быть разрешение опекуна несовершеннолетнего на брак. Мать 16-летнего Кевина утверждает, что она дала свое разрешение. В настоящее время KPAI проводит расследование и пока оно буде идти, супруги обязываются спать в отдельных кроватях. Если брак будет аннулирован, паре придется ждать два года, прежде чем вступить в физические отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл, ведь он напоминает звук иранского дрона-камикадзе шахед.

Также "Комментарии" писали популярную спортсменку, ставшую жертвой нападения 10 человек.