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Масштабные ротации в правительстве: кто может лишиться своих должностей

Народный депутат Железняк рассказал, что Офис Президента и Кабмин ждут кадровых изменений

сегодня, 12:36
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Черновалова Кристина

В ближайшие дни в правительстве Украины ожидаются масштабные кадровые перемены. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосований по кадровым вопросам не предусматривается, но уже завтра послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств.

Масштабные ротации в правительстве: кто может лишиться своих должностей

Народный депутат Железняк рассказал, что Офис Президента и Кабмин ждут кадровых изменений

Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения на таких должностях:

  • Министр юстиции

  • Министр иностранных дел

  • Министр экологии

  • Министр по интеграции

Не менее интересные перемены ожидаются и в Офисе Президента. Хотя конкретные имена и должности пока не озвучены, депутат Железняк отметил, что ротации будут проводиться и в этом ведомстве.

“А потом назначить эти свободные вакансии те 6 министерств без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров. Ну и ротации у ОП, но это вы уже знаете”, – написал нардеп.

Масштабные ротации в правительстве: кто может лишиться своих должностей - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, планируется увольнение главы "УкрЭнерго" Владимира Кудрицкого.

Читайте на портале "Комментарии" — На волне массовых обсуждений, председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Андрей Герус сделал заявление , опровергая информацию о требовании президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Кудрицкого, главы НАК "Укрэнерго". Об этом он рассказал в эфире Радио NV.



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