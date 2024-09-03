Масштабные ротации в правительстве: кто может лишиться своих должностей

В ближайшие дни в правительстве Украины ожидаются масштабные кадровые перемены. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосований по кадровым вопросам не предусматривается, но уже завтра послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств.

Народный депутат Железняк рассказал, что Офис Президента и Кабмин ждут кадровых изменений

Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения на таких должностях:

Министр юстиции

Министр иностранных дел

Министр экологии

Министр по интеграции

Не менее интересные перемены ожидаются и в Офисе Президента. Хотя конкретные имена и должности пока не озвучены, депутат Железняк отметил, что ротации будут проводиться и в этом ведомстве.

“А потом назначить эти свободные вакансии те 6 министерств без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров. Ну и ротации у ОП, но это вы уже знаете”, – написал нардеп.





Ранее "Комментарии" писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, планируется увольнение главы "УкрЭнерго" Владимира Кудрицкого.

Читайте на портале "Комментарии" — На волне массовых обсуждений, председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Андрей Герус сделал заявление , опровергая информацию о требовании президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Кудрицкого, главы НАК "Укрэнерго". Об этом он рассказал в эфире Радио NV.