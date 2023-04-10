Маск ответил, готов ли удалить скандальный твит Медведева об "исчезновении" Украины

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", собственник Twitter, миллиардер Илон Маск высказался против того, чтобы удалять с платформы скандальный твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об "исчезновении" Украины. Маск заявил, что якобы дает пользователям соцсети возможность самостоятельно определить, насколько пропагандистским является содержание этого твита.
Илон Маск. Фото из открытых источников
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Отметим, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает занимать первое место во внутреннем российском рейтинге среди топ-спикеров Кремля, которые публично делают самые бредовые заявления. Так экс-президент России заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".
Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Дмитрий Медведев отметился заявлением о терроризме в РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны (ISW) назвали мощное оружие, которое Россия использует во войне против Украины.
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Ігор
сегодня, 12:38
Не всі в світі прагнуть виконувати забаганки укромуністів. Ще є в світі окремі выдщэпэнцы бе корупційної свідомості. Але є і гарний бік - на них завжди УПА-екстремісти можуть перекласти відповідальність за те, що зовсім випадково, Україна завжди в центрі всіх конфліктів, які завжди згодом поширюються світом.