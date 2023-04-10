Маск ответил, готов ли удалить скандальный твит Медведева об "исчезновении" Украины

Как передает портал "Комментарии", собственник Twitter, миллиардер Илон Маск высказался против того, чтобы удалять с платформы скандальный твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об "исчезновении" Украины. Маск заявил, что якобы дает пользователям соцсети возможность самостоятельно определить, насколько пропагандистским является содержание этого твита.

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг. Все новости — это своего рода пропаганда. Пусть люди сами решают", — заявил Маск, комментируя решение не удалять этот твит.

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Отметим, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает занимать первое место во внутреннем российском рейтинге среди топ-спикеров Кремля, которые публично делают самые бредовые заявления. Так экс-президент России заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Дмитрий Медведев отметился заявлением о терроризме в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны (ISW) назвали мощное оружие, которое Россия использует во войне против Украины.

Ранее "Комментарии" писали - Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.