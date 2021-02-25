Ляшко сделал важное заявление о вакцинации

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Мокрик Анастасия
Заместитель министра
здравоохранения и главный государственный санитарный
врач Украины Виктор Ляшко заявил о том,
что с сегодняшнего дня вакцинация от коронавируса стартует во всех областях
страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
С 25 февраля во всех областях Украине начинается вакцинация - фото: из открытых источников
Так, по словам Виктора Ляшко, сегодня, 25 февраля, вакцина от COVID-19 была доставлена во
все регионы страны. Вчера старт вакцинации произошел в Киевской, Черкасской,
Винницкой, Житомирской и Черниговской областях. В общем за первый день было
сделано 159 прививок. Максимальное количество вакцинация было проведено в
Черкасской области. За вчерашний день там успели вакцинировать 80 человек.
С сегодняшнего дня вакцинация начнется
в Запорожской, Полтавской, Черновицкой, Донецкой, Сумской, Луганской, Днепропетровской,
Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Львовской, Тернопольской,
Кировоградской, Закарпатской, Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской,
Ровенской областях, а также в городе Киев.
Стоит отметить, что в первую очередь вакцинировать будут тех, кто принадлежит к группе риска. То есть, медики, военные, а также люди, которые старше 60 лет. Только после этого вакцину от коронавируса смогут получить все остальные жители Украины.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что эксперт заявил, что простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат. Он рассказал и о причинах этого. Также сайт информировал о том, что украинский медик раскритиковал карантинные правила, которые распространяются на ношение маски на улице.
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