Лукашенко спутал карты Кремлю – говорит, что в Украине все-таки война, но его совесть чиста

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси прилетел на переговоры в Москву. По итогам встречи с Владимиром Путиным он попытался оправдаться за происходящее в Украине, отметив, что его лично совесть чиста, потому что не Россия и не Украина развязали эту войну в Украине.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

При этом российская пропаганда, да и сам Владимир Путин постоянно заявляют, что в Украине нет войны и Россия не нападала на украинский народ, а есть военная спецоперация. Теперь же сам Лукашенко заявил о войне в Украине. При этом самопровозглашённый президент попытался оправдаться, что по Украине пришлось нанести "превентивный удар" на опережение, потому что якобы это Украина намеревалась напасть на Россию и Беларусь.

Также Александр Лукашенко высказался о санкциях Запада, назвав их "свинством".

В свою очередь Владимир Путин рассказал, что российские переговорщики с украинской стороной проинформировали его о "позитивных сдвигах". При этом Путин не уточнил, о чем именно идет речь, добавив, что переговоры идут практически каждый день.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, сколько еще солдат президент РФ Путин готов положить в Украине, и почему российская разведка в этой необъявленной войне жёстко просчиталась.

Также издание "Комментарии" делилось мнением экспертов относительно того, что после начала войны в Украине система коллективной безопасности ушла навсегда в прошлое и теперь мир точно изменится после российско-украинской войны. Одним из сценариев будет распад самой России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!