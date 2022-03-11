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Лукашенко спутал карты Кремлю – говорит, что в Украине все-таки война, но его совесть чиста

Лукашенко рассказал, почему РФ и Беларусь нанесли по Украине "превентивный удар"

сегодня, 16:30 comments4276
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси прилетел на переговоры в Москву. По итогам встречи с Владимиром Путиным он попытался оправдаться за происходящее в Украине, отметив, что его лично совесть чиста, потому что не Россия и не Украина развязали эту войну в Украине.

Лукашенко спутал карты Кремлю – говорит, что в Украине все-таки война, но его совесть чиста

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

При этом российская пропаганда, да и сам Владимир Путин постоянно заявляют, что в Украине нет войны и Россия не нападала на украинский народ, а есть военная спецоперация. Теперь же сам Лукашенко заявил о войне в Украине. При этом самопровозглашённый президент попытался оправдаться, что по Украине пришлось нанести "превентивный удар" на опережение, потому что якобы это Украина намеревалась напасть на Россию и Беларусь. 

Также Александр Лукашенко высказался о санкциях Запада, назвав их "свинством".

В свою очередь Владимир Путин рассказал, что российские переговорщики с украинской стороной проинформировали его о "позитивных сдвигах". При этом Путин не уточнил, о чем именно идет речь, добавив, что переговоры идут практически каждый день. 

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, сколько еще солдат президент РФ Путин готов положить в Украине, и почему российская разведка в этой необъявленной войне жёстко просчиталась.

Также издание "Комментарии" делилось мнением экспертов относительно того, что после начала войны в Украине система коллективной безопасности ушла навсегда в прошлое и теперь мир точно изменится после российско-украинской войны. Одним из сценариев будет распад самой России.



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