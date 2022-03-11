Война в Украине: армией РФ командуют не военные – сколько еще солдат Путин готов положить в Украине

Идет 16-й день российского открытого вторжения в Украину. Какие можно на данный момент сделать выводы (военные, экономические, политические) и прогнозы? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В 1990 Macdonald’s ознаменовал открытие новой эпохи в РФ, а уже в 2022 он же ее и закрыл, хватит. В данном случае под Macdonald’s я говорю о собирательном образе цивилизованного комфорта, который принесли в РФ развитые страны и компании, и к которому жители РФ привыкли более чем за 30 лет жизни.

В первую очередь страдать будет поколение от 13 до 45 – и именно это поколение может стать решающей движущей силой для смены режима.

Подчеркиваю: МОЖЕТ.

Поколение россиян 50+ плавно превратилось из "мы такое пережили" в "мы и не такое пережили".

Теперь тезисно, о том, что происходит сейчас:

1. Геополитический "гений" российского руководства, которое не перестаёт стрелять себе в ногу, обоснованно претендует на премию Дарвина. Войска РФ уже несколько дней активно уничтожают города Юго-востока Украины, которые, в свою очередь, последние годы стабильно давали голоса за разнообразные пророссийские политические проекты. В общем, уничтожают свою электоральную базу на десятилетия вперёд.

2. Обоснованно говорим, что армией РФ командуют не военные. Всем, что сейчас происходит в Украине, руководят ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ, которое ранее было известно, как Главное разведывательное управление (ГРУ).

Даже само название, каким они назвали своё вторжение в Украину ("специальная военная операция"), отсылает к работе спецслужб.

Кроме того, очень показательно, что у пилотов РФ, сбитых над территорией Украины, перестали раскрываться парашюты.

Путин тотально не доверяет своей армии, поэтому даже в свой отпуск на Валдай брал министра обороны Шойгу.

Всё как в советские времена – правитель не доверяет своей армии, а спецслужба контролирует армию и служит диктатору.

3. Уверенно констатирую, что с разведкой у РФ – серьезные проблемы. Налицо профессиональная некомпетентность, а также испорченность властью (деньгами) умноженная на уверенность в легком захвате всей Украины по аналогии с Крымом и частью Донбасса (в последнем, кстати, далеко не всё было так легко).

Множество, на первый взгляд бестолковых и необоснованных бомбежек гражданских объектов, обосновывается тем, что в советское время там находились военные объекты. Однако за время независимости эти объекты были выведены из госсобственности и куплены в бизнес целях. Таким образом, в своих действиях РФ руководствуется данными более чем 30-три летней давности.

4. Политика в РФ полностью умерла, а экономика в процессе отхода в мир иной (но этот процесс может быть длительным). В России больше нет людей, которые ранее придумывали хоть какие-то смыслы для внутренней и внешней политики. Перед вторжением даже не удосужились пробурить общественное мнение на предмет выяснения отношения людей к войне. Возможно, это было сделано в целях конспирации и сокрытия военных планов. А возможно – просто не посчитали это необходимым.

Общество РФ не было информационно накачано "необходимостью вторжения". Заранее не были созданы военные нарративы в прессе, все идёт буквально с колёс!

Экономика вообще не была рассчитана или подготовлена для длительных боевых действий, в условиях яростного сопротивления Украины и действительно ядерных мировых санкций;

5. Теперь окончательно вся внутренняя/внешняя политика РФ исходит из одного единственного бункера, спрятанного где-то среди Уральских гор. Длительное нахождение Путина в режиме максимальной изоляции из-за ковида, привело к полному искажению воспринимаемой им реальности. Окружение Путина всё еще трусливо пытается ему угодить и регулярно делает информационные вбросы, в которые президент РФ верит еще со времен своей работы в КГБ/ФСБ: "ядерное оружие", "биологическое оружие", "операция ЦРУ", "план Госдепа" и т д.

Теперь ключевой вопрос: Как долго все это будет продолжаться?

Трудно сказать определено…

Однако, судя по косвенным признакам (ранее правительством РФ осуществлена закупка 50.000 мешков для трупов), российская армия готова на свои прямые потери в 50.000 человек личного состава. Вероятно, столько же она потеряет ещё в виде раненых и пленных! Таким образом, РФ готова положить в Украине не меньше 100.000 своих солдат.

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