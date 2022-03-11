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На Сумщине среди поля задержали почти три десятки заблудившихся «освободителей»

По словам оккупантов, они шли по карте на границу

сегодня, 13:43 comments2090
Автор:

Кравцев Сергей
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В приграничной с Россией Сумской области полицейские и местная тероборона оперативно отреагировала на сообщения жителей Роменского района, которые сообщили о том, что неподалёку оного из населенных пунктов блуждают подозрительные лица в военной форме. В итоге украинским копам и защитникам удалось задержать 29 военнослужащих России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

На Сумщине среди поля задержали почти три десятки заблудившихся «освободителей»

Российские войска. Фото: Нацполиции

У задержанных военнослужащих РФ был уставший и обреченный вид. После допроса задержанных, оказалось, что они пытались по карте пробраться к границе России, чтобы попасть на свою территорию.   

Отмечается, что все задержанные были оперативно переданы соответствующим органам, где они уже дают все объяснения относительно того, как и при каких обстоятельствах они пересекли украино-российскую границу и, почему оказались на территории Роменского района Сумской области.

Читайте на портале "Комментарии" — член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал о специальном задании для кадыровцев, которых отправили в заградотряды под Киев. Россия, как и гитлеровская Германия вместе со сталинским СССР использует проверенную тактику, когда оккупационным войскам не дают отступать свои же, не оставляя им выбора – сражаться до последнего или умирать от путь в спину.

Также издание "Комментарии" сообщало — после достойной обороны страны президент США Джо Байден сделал заявление о том, что президенту РФ Путину в Украине видать победы. К тому же Вашингтон ни при каких обстоятельствах не откажется от поддержки Украины в войне против России.



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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/287906180146086
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