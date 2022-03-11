На Сумщине среди поля задержали почти три десятки заблудившихся «освободителей»

В приграничной с Россией Сумской области полицейские и местная тероборона оперативно отреагировала на сообщения жителей Роменского района, которые сообщили о том, что неподалёку оного из населенных пунктов блуждают подозрительные лица в военной форме. В итоге украинским копам и защитникам удалось задержать 29 военнослужащих России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

Российские войска. Фото: Нацполиции

У задержанных военнослужащих РФ был уставший и обреченный вид. После допроса задержанных, оказалось, что они пытались по карте пробраться к границе России, чтобы попасть на свою территорию.

Отмечается, что все задержанные были оперативно переданы соответствующим органам, где они уже дают все объяснения относительно того, как и при каких обстоятельствах они пересекли украино-российскую границу и, почему оказались на территории Роменского района Сумской области.

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