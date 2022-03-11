Вениславский рассказал, какую задачу Путин поставил кадыровцам, которые стоят под Киевом

В российских оккупационных войсках есть отряды "кадыровцев", которые используются врагом в так называемых "заградительных отрядах". Их задача – не допускать, чтобы российские солдаты могли отступать, отказываясь выполнять преступные приказы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона Uaразом, "Суспільне" рассказал член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Кадыровцы. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, Кремль постоянно рассказывает, как во Второй мировой войне был нанесен сокрушительные удар фашисткой Германии, а при этом в войне против Украины сама фактически использует те же самые сталинские и гитлеровские методы, ведения войны.

По информации Вениславского, Россия направила такие загрядотряды в сторону Киевского моря, Ирпени, Гостомеля, Бучи. Фактически такие специальные отряды кадыровцев стоят по всем киевском направлении. Противник по-прежнему ставит ключевой своей целью – оккупировать Киев.

Федор Вениславский напомнил, что история уже помнит, как во время Второй мировой войны Сталин и Гитлер фактически бросали своих солдат на убой, использовали их, как пушечное мясо, не оставляя людям шанса и права выбора. Теперь такие методы в войне против Украины использует еще один последователь диктаторов Путин.

Парламентарий считает, что в этом есть повод для оптимизма, "потому что враг сильный, но не непобедимый".

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ сообщают, что в администрации Джо Байдена серьезно обеспокоены тем, как быть дальше в помощи Украине против российской агрессии. Все дело в том, что в Вашингтоне не рассчитывали, что Украине удастся так долго продержаться в войне против России. Ранее все прогнозы сводились к тому, что Москве удастся добиться своего буквально за 2-3 дня. Теперь же противостояние серьезно затянулось.





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