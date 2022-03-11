Система коллективной безопасности умерла: как изменится мир после российско-украинской войны

Сегодня уже все понимают, что после 24 февраля мир перевернулся. Отсюда многие задаются вопросами: как сам мир изменится после российско-украинской войны? Что станет с отдельными странами, с самой коллективной системой безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами уже обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Всё завершится процессом деколонизации самой Россией порабощенных ей на протяжении многих веков различных народов

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что многое зависит от того, как долго продлится эта война – и на каких условиях будет заключен мир.

"Если будет нанесен колоссальный урон российской армии (к чему всё и идет, исходя из темпов и количества потерь), то, безусловно, Россию ждет, как я это назвал "деФСБизация". Демонтаж путинского режима. Аналог Нюрнбергского трибунала по военным преступлениям. И Россия навсегда потеряет шансы быть даже региональной сверхдержавой, о чем она сейчас заявляет — и ради чего развязала эту кровопролитную войну в Украине. Потому что без Украины статус империи восстановить невозможно. Я уж не говорю о том, чтобы вернуть Украину в зону российского влияния", – отмечает Максим Яли.

По его мнению, Китай останется в выжидательной позиции. И, когда Украина продемонстрирует серьезные военные успехи, а РФ будет значительно ослаблена, могут начаться процессы дестабилизации и фрагментации в самой России.

"Китай, естественно, заявит о своих территориальных претензиях и "исторических землях". Дальний Восток иже с ним. Крымским прецедентом сама Россия дала соответствующие карты в руки тем, кто ее будет делить в будущем. Ну, а дальше сработает так называемый "эффект домино". Выход отдельных республик, начиная с Кавказа. Та же Чечня, вполне возможно, одной из первых выйдет из состава РФ, когда увидит, что проигрыш России неминуем. Тот же Татарстан, где одни из крупнейших запасов нефти, заявит о независимости. То есть, Россия распадется на множество республик, – прогнозирует политолог. – Подключаться и наши партнеры, соседи, которые также имеют очаги напряженности и оккупированные территории. Та же Молдова вернет Приднестровье, Грузия – Абхазию и Южную Осетию. Япония уже заявила о территориальных претензиях – и точно попытается вернуть Южные Курилы".

Это, продолжает эксперт, будет крах РФ как империи. Единственной, оставшейся из всех европейских. Пережившей и Первую, и Вторую мировую войну.

"Первая мировая привела к распаду Австро-Венгерской империи, Германии как империи. Франция и Великобритания после Второй мировой войны распрощались со своими территориями, имевшими колониальный статус. Подобный процесс будет происходит с РФ после этой войны, которая по своим масштабам, по своим геополитическим, тектоническим сдвигам и изменениям войдет в историю – как Первая и Вторая мировая войны. Всё завершится процессом деколонизации самой Россией порабощенных ей на протяжении многих веков различных народов, которые пока находятся в составе РФ", – резюмирует Максим Яли.

Важно, чтобы Украина не просто переломила ситуацию, но и сломила саму Россию

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, ключевой фактор того, как именно изменится мир (а он точно изменится после этой войны) заключается в том, каким образом будет достигнута наша победа (в которой мы не сомневаемся).

"Важно, чтобы Украина не просто переломила ситуацию, но и сломила саму Россию. Окончательно ее победила. На ее территории. Чтобы мы диктовали умирающей РФ свои условия. В противном случае, если мы просто выйдем на границы своих территорий, получится очередной статус-кво, который равен замороженному конфликту на ближайшие десятилетия. И мы тогда рискуем через 15-20 лет получить новую волну войны", – предостерегает эксперт.

Именно поэтому, поясняет он, от того, какой именно будет наша победа, зависит и переформатирование мирового порядка.

"Но уже сейчас можно сказать, что ООН себя исчерпала, как в свое время Лига Наций. И в течение ближайших десятилетий мы увидим трансформацию этой организации, – прогнозирует Юрий Гаврилечко. – Во что именно она превратится, сказать пока сложно. Но то, что на данный момент она не исполняет своих функций, является бесполезной и даже вредной (учитывая, что членом Совбеза ООН с правом вето на все решения является страна-агрессор – Россия) – неоспоримый факт. НАТО также показало себя как слабый блок. Армии своей нет, сил нет, готовности воевать-защищать – нет. Ну, а США и ситуацию в Афганистане, и ситуацией в Украине продемонстрировали, что мировым полицейским они так и не стали. Что монополярный мир не пошел им на пользу. Что после распада СССР свое новое место в мире Штаты так и не смогли очертить и закрепить. Будем надеяться, что уже новая, скорее всего, республиканская администрация что-то с этим будет делать".

Отдельный разговор, по мнению Юрия Гаврилечко, о набирающем силу Китае.

"Мы пока не знаем, какую он нарастил военную мощь. Экономически он, безусловно, силен. Пока не ясно и то, какие новые системы паназиатской безопасности вырастут из экономических союзов. Из той же Шанхайской организации сотрудничества. Однозначно будут появляться новые альянсы. И мы, думаю, увидим некий азиатский аналог НАТО", – говорит эксперт.

Он акцентирует, что прогноз делается, исходя из оценки нынешней ситуации. И подчеркивает, что современный мир очень быстро меняется. И эти оценки могут устаревать едва ли не со скоростью их появления.

"Можно также отметить, что никакие гарантии коллективной безопасности не работают. И ту помощь, которую мы сейчас получаем, мы получаем от отдельных правительств. Так что союзнические отношения с разными государствами – это работающий, эффективный механизм безопасности. А вот вступления в какие-либо глобальные союзы, попытка попасть под зонтик коллективной безопасности, как оказалось, вещь не работающая", – резюмирует Юрий Гаврилечко.

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