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Локдаун в столице: в каком режиме работают предприятия, подчиненные КГГА

"Комментарии" узнали, как изменилась заработная плата сотрудников столичных коммунальных предприятий в связи с ужесточением карантина

сегодня, 10:56
Автор:

Елизавета Черных

В связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания, с 5 до 16 апреля власти Киева усилили карантин. В частности, были введены ограничения на работу детских садов, школ, транспорта, заведений общественного питания, торговых центров, непродовольственных магазинов и другие. 

Локдаун в столице: в каком режиме работают предприятия, подчиненные КГГА

Локдаун в столице: в каком режиме работают предприятия, подчиненные КГГА - фото из открытых источников

Экономист Александр Охрименко считает, что применяемые ограничительные меры зачастую бессмысленны. И скорее создают проблемы всем и вся, нежели реально сдерживают распространение заболевания. По его словам, коллапс в Киеве показывает, насколько бессмысленен такой локдаун, Местной власти, да и центральной тоже, стоило бы сконцентрироваться на работе медучреждений и минимизировать запреты, бьющие по бизнесу. 

И пока бизнес оценивает последствия от ужесточенного карантина и надеется получить анонсированные 8 тысяч от правительства (которые никак не покроют значительные убытки), портал "Комментарии" решил поинтересоваться, как работают в период локдауна столичные коммунальные предприятия. Существуют ли ограничения в их работе, а главное — как начисляется заработная плата сотрудникам учреждений, которые подчинены КГГА, в этот период. 

Из ответов на журналистский запрос удалось узнать, что большинство коммунальных предприятий работают дистанционно. Режим надомной работы установлен для всех, кроме сотрудников, которые не могут перейти на удаленную работу в связи с характером выполняемых заданий. При этом изменений в начислении зарплаты их сотрудникам не было и не предвидится. Так, к примеру, осуществляет свою деятельность Управление туризма и промоций, Департамент социальной политики, Департамент коммунальной собственности, Киевтранспарксервис, Департамент культуры, Киевстройреконструкция и другие. 

Также стало известно, что некоторые столичные коммунальные предприятия все же работают в штатном режиме, без изменений в период локдауна. К ним относятся учреждения критической инфраструктуры, к примеру, Киевгорсвет, Киевметрополитен, Киевтеплоэнерго. 

Напоследок в КГГА также предоставили информацию касаемо работы рынков. Так, КП "Бессарабский рынок", "Житний рынок", "Владимирский рынок" работают в обычном режиме, часть сотрудников — дистанционно, с сохранением заработной платы. 

Ранее портал "Комментарии" писал,  что  в Киеве начали расследовать заоблачное повышение цен на такси в первый день локдауна. 



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Источник: https://comments.ua/
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