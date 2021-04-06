Итоги первого дня локдауна в Киеве: к чему и почему столица оказалась не готова

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Таисия Ерохина
Киев пережил первый день локдауна. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, какие главные выводы можно сделать, какие ошибки –
исправить, а также – о чем говорит реакция центральной власти.
Локдаун в Киеве. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По мнению политического эксперта Дениса
Гороховского, команда Кличко полностью провалила все мероприятия, связанные с
введением локдауна.
"Начнем с того, что местные власти не успели
обеспечить пропусками для проезда в общественном транспорте всех, кто должен
был иметь такую возможность (в том числе, на работу в понедельник не смогли
попасть даже некоторые медики). При том, что вопрос можно было решить
несколькими вариантами, в том числе, например, обратиться в Министерство
цифровой трансформации и сделать электронные пропуска на базе приложения "Дія".
Однако Кличко, который уже готовится к президентской кампании, откровенно
боится любых совместных проектов с центральной властью, которые могут позитивно
повлиять на имидж последней", — подчеркивает Денис Гороховский.
Он также отмечает, что каким-то образом дизайн
пропусков еще до их презентации попал в руки мошенников — и в интернете без
проблем можно купить себе подделку пропуска, цена которой варьируется от 200 до
1600 грн.
"Также город оказался абсолютно не готов с
точки зрения логистики, — продолжает политэксперт. — Пустые троллейбусы, едущие
друг за другом, пустые вагоны метро, курсирующие каждые 2-3 минуты, это всё —
расходы за счет налогоплательщиков. Власть не смогла адекватно распланировать
логистику общественного транспорта в условиях локдауна, поэтому киевляне уже
два дня наблюдают город, стоящий в многокилометровых пробках, где правый ряд
дороги занимает пустой общественный транспорт".
Глава
Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает:
"Первый локдаун, введенный год назад, провалился. Серьезно пострадал бизнес,
было много перекосов (одни работали, другие нет), мало помощи и мало толку. В
этот раз центральная власть, получившая тогда массу критики, решила сделать хитрый
трюк – сама не вводит локдаун, сбрасывая всё на местные органы власти. И теперь
уже они всё "расхлебывают", а представители Офиса президента еще и критикуют
представителей местного самоуправления. Очень удобно, да…"
При
этом Александр Охрименко считает, что критиковать есть за что – применяемые
ограничительные меры зачастую бессмысленны. И скорее создают проблемы всем и
вся, нежели реально сдерживают распространение заболевания.
"Коллапс в Киеве показывает, насколько
бессмысленен такой локдаун, — отмечает эксперт. — Местной власти, да и центральной
тоже, стоило бы сконцентрироваться на работе медучреждений и минимизировать
запреты, бьющие по бизнесу, по возможности передвигаться по городам. Логично
было бы массовые мероприятия запретить, но не останавливать общественный транспорт. Но, где наши власти (всех уровней), а где – логика…"
Напомним, в
соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси: появились мемы и
фотожабы.
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