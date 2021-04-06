Итоги первого дня локдауна в Киеве: к чему и почему столица оказалась не готова

Киев пережил первый день локдауна. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие главные выводы можно сделать, какие ошибки – исправить, а также – о чем говорит реакция центральной власти.

Локдаун в Киеве. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Команда Кличко полностью провалила все мероприятия, связанные с введением локдауна"

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, команда Кличко полностью провалила все мероприятия, связанные с введением локдауна.

"Начнем с того, что местные власти не успели обеспечить пропусками для проезда в общественном транспорте всех, кто должен был иметь такую возможность (в том числе, на работу в понедельник не смогли попасть даже некоторые медики). При том, что вопрос можно было решить несколькими вариантами, в том числе, например, обратиться в Министерство цифровой трансформации и сделать электронные пропуска на базе приложения "Дія". Однако Кличко, который уже готовится к президентской кампании, откровенно боится любых совместных проектов с центральной властью, которые могут позитивно повлиять на имидж последней", — подчеркивает Денис Гороховский.

Он также отмечает, что каким-то образом дизайн пропусков еще до их презентации попал в руки мошенников — и в интернете без проблем можно купить себе подделку пропуска, цена которой варьируется от 200 до 1600 грн.

"Также город оказался абсолютно не готов с точки зрения логистики, — продолжает политэксперт. — Пустые троллейбусы, едущие друг за другом, пустые вагоны метро, курсирующие каждые 2-3 минуты, это всё — расходы за счет налогоплательщиков. Власть не смогла адекватно распланировать логистику общественного транспорта в условиях локдауна, поэтому киевляне уже два дня наблюдают город, стоящий в многокилометровых пробках, где правый ряд дороги занимает пустой общественный транспорт".

"Коллапс в Киеве показывает, насколько бессмысленен такой локдаун"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает: "Первый локдаун, введенный год назад, провалился. Серьезно пострадал бизнес, было много перекосов (одни работали, другие нет), мало помощи и мало толку. В этот раз центральная власть, получившая тогда массу критики, решила сделать хитрый трюк – сама не вводит локдаун, сбрасывая всё на местные органы власти. И теперь уже они всё "расхлебывают", а представители Офиса президента еще и критикуют представителей местного самоуправления. Очень удобно, да…"

При этом Александр Охрименко считает, что критиковать есть за что – применяемые ограничительные меры зачастую бессмысленны. И скорее создают проблемы всем и вся, нежели реально сдерживают распространение заболевания.

"Коллапс в Киеве показывает, насколько бессмысленен такой локдаун, — отмечает эксперт. — Местной власти, да и центральной тоже, стоило бы сконцентрироваться на работе медучреждений и минимизировать запреты, бьющие по бизнесу, по возможности передвигаться по городам. Логично было бы массовые мероприятия запретить, но не останавливать общественный транспорт. Но, где наши власти (всех уровней), а где – логика…"

Напомним, в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси: появились мемы и фотожабы.

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