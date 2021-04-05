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Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО)

Повышение цен в столичных такси до тысячи гривен за заказ вызвало бурю возмущений в социальных сетях

сегодня, 21:03
Автор:

Вечканова Елена

Одной из самых обсуждаемых тем в украинском сегмента интернета за понедельник, 5 апреля, стал карантин в столице. Главными героями дня оказались киевские таксисты, в основном "заломившие" почти космические цены за поездки по городу. "Комментарии" поинтересовались настроениями в соцсетях и собрали для читателей лучшие мемы, фотожабы, а также правдивые возмущения граждан.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО)

Цены в столичном такси 5 апреля выросли в три раза. Фото из открытых источников

Удивление многих жителей и гостей столицы было воистину масштабным, стоило завидеть в приложениях служб такси предполагаемую стоимость поездки по знакомым маршрутам. Там, где ранее за комфортабельное перемещение по Киеву можно было заплатить 200-300 гривен, сегодня запрашивали от 800 и выше (намного выше). Одной из самых высоких сумм, которые корреспондентам "посчастливилось" увидеть воочию у пользователя Facebook Владимира Шкурата, достигла 1361 гривны.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 2

Понятно, что подобные "ценники" действительно мощно ударяют по карману обычного обывателя. Впрочем, из-за недостатка или вовсе отсутствия специального пропуска в общественный транспорт или метро Киева многим пришлось раскошелиться на такси. К слову, уже сами пропуски тоже побывали героями нескольких получивших популярность мемов.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 3
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 4

Известный юморной паблик "Баба і кіт" в этот раз обошлись без привычных фотожаб. Вместо этого они поделились критикой властей, назвав решения власти Владимира Зеленского "карантином для бедных".

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 5

В основном же пользователи разделились на две группы. Одни рассказывали о том, как "озолотились" таксисты за лишь первый день киевского карантина или же рассказывали о якобы своем опыте таксования. Некоторые даже использовали в роли таксиста и пассажира политиков — как, к примеру, представителей партии "ЕС" Петра Порошенко и Алексея Гончаренко.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 6
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 7
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 8
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 9
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 10
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 11
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 12
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 13

Вторая часть интернет-пользователей сетовала на заоблачные цены и предполагала, что можно сделать в этой ситуации. Кто-то рассуждал о похожих тратах на заграничный отдых, а кто-то — создавал рекомендации для "борьбы" с таксистами.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 14
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 15
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 16
Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 17

В целом же, лучшим итогом дня можно считать предположение о том, что киевские таксисты отмечали сегодня профессиональный праздник. Якобы именно поэтому стоимость поездки была настолько завышенной.

Мальдивы дешевле: в соцсетях отреагировали на заоблачные цены в киевских такси (ФОТО) - фото 18

Напомним, что не так давно "Комментарии" рассказывали, как соцсети отреагировали на телефонную беседу украинского и американского президентов. Также на портале удастся узнать, каким образом украинцы пытались разыграть друг друга 1 апреля.


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