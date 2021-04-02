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"Этот "байдень" настал": соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО)

После долгожданного разговора между президентами украинцы, ожидаемо, начали шутить

сегодня, 21:40
Автор:

Вечканова Елена

Пятничный апрельский вечер стал для украинцев невероятно богатым на информационные поводы. Одним из центральных, разумеется, является наконец-то состоявшийся диалог на уровне глав украинского и американского государств. Пользователи социальных сетей только начинают "раскачиваться" на эту тему, однако "Комментарии" уже собрали самые яркие имеющиеся реакции на беседу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

"Этот "байдень" настал": соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО)

Соцсети вовсю шутят над разговором Зеленского и Байдена. Фото из открытых источников

Несомненно, первенство остается за шуткой, что наконец-то для президента Зеленского, украинского политикума и всех интересующихся темой граждан наконец-то настал "тот самый" день. В интернете его уже окрестили "байдень", ловко обыграв фамилию американского президента.

”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 2

Некоторые юзеры спекулируют на лингвистической теме, т.к. большинство уверены, что Владимиру Зеленскому в беседе помогал переводчик. Кто-то интересуется, каким образом происходило понимание политиками друг друга, кто-то — остро шутит о возможных вариациях развития разговора.

”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 3
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 4

Много шуток касаются именно долгого ожидания звонка Украине от Байдена, что и выливается в очередные фотожабы. Кое-кто даже иронично предположил, что состояться разговору между президентами помог экс-глава украинского государства Петр Порошенко. Как известно, Порошенко и Байден имеют хорошие дипломатические взаимоотношения.

”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 5

В целом же большинство пользователей сети пока ограничивается текстовыми сообщениями в Twitter, Facebook и Telegram.

”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 6
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 7
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 8
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 9
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 10
”Этот ”байдень” настал”: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО) - фото 11

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как разговор двух президентов оценивают отечественные эксперты. Какие плюсы и минусы в состоявшейся беседе видят специалисты, можно узнать в нашем материале.

Если же вы в ожидании выходных не настроены на серьезный лад, предлагаем оценить уровень юмора и изобретательности соотечественников. Ранее журналисты публиковали на портале подборку лучших розыгрышей от украинцев к 1 апреля.


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