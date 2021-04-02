"Этот "байдень" настал": соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Байдена (ФОТО)

Пятничный апрельский вечер стал для украинцев невероятно богатым на информационные поводы. Одним из центральных, разумеется, является наконец-то состоявшийся диалог на уровне глав украинского и американского государств. Пользователи социальных сетей только начинают "раскачиваться" на эту тему, однако "Комментарии" уже собрали самые яркие имеющиеся реакции на беседу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Соцсети вовсю шутят над разговором Зеленского и Байдена. Фото из открытых источников

Несомненно, первенство остается за шуткой, что наконец-то для президента Зеленского, украинского политикума и всех интересующихся темой граждан наконец-то настал "тот самый" день. В интернете его уже окрестили "байдень", ловко обыграв фамилию американского президента.





Некоторые юзеры спекулируют на лингвистической теме, т.к. большинство уверены, что Владимиру Зеленскому в беседе помогал переводчик. Кто-то интересуется, каким образом происходило понимание политиками друг друга, кто-то — остро шутит о возможных вариациях развития разговора.

Много шуток касаются именно долгого ожидания звонка Украине от Байдена, что и выливается в очередные фотожабы. Кое-кто даже иронично предположил, что состояться разговору между президентами помог экс-глава украинского государства Петр Порошенко. Как известно, Порошенко и Байден имеют хорошие дипломатические взаимоотношения.





В целом же большинство пользователей сети пока ограничивается текстовыми сообщениями в Twitter, Facebook и Telegram.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как разговор двух президентов оценивают отечественные эксперты. Какие плюсы и минусы в состоявшейся беседе видят специалисты, можно узнать в нашем материале.

Если же вы в ожидании выходных не настроены на серьезный лад, предлагаем оценить уровень юмора и изобретательности соотечественников. Ранее журналисты публиковали на портале подборку лучших розыгрышей от украинцев к 1 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!