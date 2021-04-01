logo
Русский Українська

BTC/USD

59068.47

ETH/USD

1963.37

LTC/USD

204.43

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор Моночип, «мэры» Харькова, аресты и утконосы: как украинцы шутили в соцсетях на 1 апреля
commentss НОВОСТИ Все новости

Моночип, «мэры» Харькова, аресты и утконосы: как украинцы шутили в соцсетях на 1 апреля

Подборка первоапрельских публикаций украинцев из соцсетей

сегодня, 19:57
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня, 1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook.

Моночип, «мэры» Харькова, аресты и утконосы: как украинцы шутили в соцсетях на 1 апреля

Фото из открытых источников

Так, одним из самых ярких приколов стал "моночип" от "Монобанка". Установить такое устройство предлагало банковское приложение каждому из клиентов. За день на такой шаг решилось несколько сотен клиентов банка.

Не остался в стороне "Нафтогаз", которого внезапно обеспокоила судьба утконосов в Украине.

В столице анонсировали "строительство" грандиозной велотрассы и подорожание стоимости проезда в метро.

А в Харькове "нарисовались" новые кандидаты на кресло мэра – Юрий Чевордов и Юрий Сапронов.

Бурную реакцию вызвала шуточная информация о выдаче из Госрезерва сосисок и кетчупа для социальных хот-догов на заправках.

Некоторые пользователи 1-го апреля заявили о резкой смене работы и должности.

Кое-кто в этот день пытался выдать желаемое за действительное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует соответствующий указ. После чего соцсети буквально взорвались на тему таких "важных" изменений. Так, намекают на известный вопрос о реформах, которых не хватает украинцам.

Также мы писали, что события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко активно резонировали в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы, опубликованные в социальных сетях по этому поводу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ