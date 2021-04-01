Моночип, «мэры» Харькова, аресты и утконосы: как украинцы шутили в соцсетях на 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook.

Фото из открытых источников

Так, одним из самых ярких приколов стал "моночип" от "Монобанка". Установить такое устройство предлагало банковское приложение каждому из клиентов. За день на такой шаг решилось несколько сотен клиентов банка.

Не остался в стороне "Нафтогаз", которого внезапно обеспокоила судьба утконосов в Украине.

В столице анонсировали "строительство" грандиозной велотрассы и подорожание стоимости проезда в метро.

А в Харькове "нарисовались" новые кандидаты на кресло мэра – Юрий Чевордов и Юрий Сапронов.

Бурную реакцию вызвала шуточная информация о выдаче из Госрезерва сосисок и кетчупа для социальных хот-догов на заправках.

Некоторые пользователи 1-го апреля заявили о резкой смене работы и должности.

Кое-кто в этот день пытался выдать желаемое за действительное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует соответствующий указ. После чего соцсети буквально взорвались на тему таких "важных" изменений. Так, намекают на известный вопрос о реформах, которых не хватает украинцам.

Также мы писали, что события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко активно резонировали в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы, опубликованные в социальных сетях по этому поводу.

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