Соцсети взорвались из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует Указ Зеленского, который вносит изменения в Положение об официальных символах главы государства. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Фото из открытых источников

Так, цепь "выросла" с 12 до 16 элементов. Количество финифтевых медальонов осталось неизменным. Этот знак носится на шее и используется во время телевизионных обращений с посланиями к народу, награждения государственными наградами Украины, приема верительных и отзывных грамот от дипломатов.

Кроме того, серебряная пластинка с выгравированным именем президента Украины и датой принесения им присяги, согласно указу Зеленского, теперь будет храниться не в Отделе государственных наград Администрации Президента Украины, а в Фонде президентов Украины.

В социальных сетях уже отреагировали на указ, датированный 29 марта 2021 года.

Так, намекают на известный вопрос о реформах, которых так не хватает украинцам.

А кое-кто увидел в этих изменениях намеки по Фрейду.

"Чтобы уже хорошо было видно издалека. Видимо тогда уже Украину времен "Зе" точно заметят на мировой арене и мы наконец вырвемся из всех возможных кризисов", — написал политический эксперт Андрей Смелый.

Напомним, события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко продолжают активно резонировать в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы по этому поводу, опубликованные в социальных сетях.

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