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Соцсети взорвались из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена (ФОТО)

В соцсетях в шоке от таких «важных» изменений

сегодня, 16:43
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует Указ Зеленского, который вносит изменения в Положение об официальных символах главы государства. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Соцсети взорвались из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена (ФОТО)

Фото из открытых источников

Так, цепь "выросла" с 12 до 16 элементов. Количество финифтевых медальонов осталось неизменным. Этот знак носится на шее и используется во время телевизионных обращений с посланиями к народу, награждения государственными наградами Украины, приема верительных и отзывных грамот от дипломатов.

Кроме того, серебряная пластинка с выгравированным именем президента Украины и датой принесения им присяги, согласно указу Зеленского, теперь будет храниться не в Отделе государственных наград Администрации Президента Украины, а в Фонде президентов Украины.

В социальных сетях уже отреагировали на указ, датированный 29 марта 2021 года.

Так, намекают на известный вопрос о реформах, которых так не хватает украинцам.

А кое-кто увидел в этих изменениях намеки по Фрейду.

"Чтобы уже хорошо было видно издалека. Видимо тогда уже Украину времен "Зе" точно заметят на мировой арене и мы наконец вырвемся из всех возможных кризисов", — написал политический эксперт Андрей Смелый.

Напомним, события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко продолжают активно резонировать в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы по этому поводу, опубликованные в социальных сетях.


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