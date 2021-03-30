Соцсети взорвались из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует Указ Зеленского, который вносит изменения в Положение об официальных символах главы государства. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
Фото из открытых источников
Так, цепь "выросла" с 12 до 16 элементов. Количество финифтевых медальонов осталось неизменным. Этот знак носится на шее и используется во время телевизионных обращений с посланиями к народу, награждения государственными наградами Украины, приема верительных и отзывных грамот от дипломатов.
Кроме того, серебряная пластинка с выгравированным именем президента Украины и датой принесения им присяги, согласно указу Зеленского, теперь будет храниться не в Отделе государственных наград Администрации Президента Украины, а в Фонде президентов Украины.
В социальных сетях уже отреагировали на указ, датированный 29 марта 2021 года.
Так, намекают на известный вопрос о реформах, которых так не хватает украинцам.
А кое-кто увидел в этих изменениях намеки по Фрейду.
Напомним, события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко продолжают активно резонировать в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы по этому поводу, опубликованные в социальных сетях.
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