Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обеспокоен резким повышением цен на такси в столице в первый день жесткого карантина. В АМКУ намерены проверить возможные признаки нарушения, предусмотренные частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Об этом сообщил председатель АМКУ в Киевской области Алексей Хмельницкий, передает ТСН.

АМКУ взялся расследовать заоблачное повышение цен на такси в Киеве в первый день локдауна - фото из открытых источников

Чиновник утверждает, что в первый день столичного локдауна, популярные сервисы, которые предоставляют услуги такси, быстро воспользовались введением ограничений общественного транспорта и подняли цены в два-три раза. По словам Хмельницкого, в АМКУ поступило множество жалоб от жителей Киева по этому поводу.

"Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как Uber, Bolt и Uklon, имеющих львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые две компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", — заявил Хмельницкий.

Теперь Киевское отделение АМКУ начало разбираться в соблюдении участниками рынка предоставления транспортных услуг и организации перевозок пассажиров.

Напомним, что 5 апреля в Киеве начало действие локдауна. Некоторые службы такси неожиданно подняли стоимость на свои услуги. Тарифы выросли почти втрое. Если раньше от проспекта Отрадный до станции метро "Университет" можно было доехать за 75-90 гривен, то сейчас цены составляют 190-210 гривен. Если же вам нужно добраться с левого берега на правый, стоимость поездки составит от 280 до 380 гривен. Если же нужно поехать на большое расстояние — придется потратить около 600 гривен.

Ранее "Комментарии" писали, что одной из самых обсуждаемых тем в украинском сегмента интернета за понедельник, 5 апреля, стал карантин в столице. Главными героями дня оказались киевские таксисты, в основном "заломившие" почти космические цены за поездки по городу. "Комментарии" поинтересовались настроениями в соцсетях и собрали для читателей лучшие мемы, фотожабы, а также правдивые возмущения граждан.





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