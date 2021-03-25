Леонида Кравчука вакцинировали от коронавируса: детали (ВИДЕО)

Для улучшения эпидемиологической ситуации на территории Украины медики продолжают массовую вакцинацию населения. После начала второго этапа противоковидных прививок к вакцинации прибегнул и глава отечественной делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук. Об этом сообщает издание "Сегодня".



Леонид Кравчук привился от коронавируса. Фото: РИА Новости

Как и его коллега, нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский, Кравчук не отказался от публичной вакцинации. Процесс прививки 87-летнего политика засняли камеры одного из национальных телеканалов.

Вакцинация Кравчука состоялась в стенах одной из киевских больниц. Следует отметить, что врач, проводивший прививки препаратом Covishield, действовала весьма оперативно и профессионально. Через несколько секунд после вакцинации в правую руку Леониду Кравчуку сообщили, что процесс уже завершен.

Следует отметить, что в информационном пространстве довольно мало сообщений об отношении первого украинского президента к коронавирусной пандемии, вакцинации и других похожих вопросов. Единственное, что еще летом 2020 Кравчук во время интервью с журналистом Дмитрием Гордоном рассказал о том, как пытается уберечься от болезни. Тогда политик продемонстрировал специальное устройство, по его словам, разработанное в США, которое очищает воздух вокруг, уничтожая микробы.

После вакцинации от коронавируса Леонид Кравчук еще не давал официальных комментариев. Впрочем его согласие на прививку демонстрирует, по меньшей мере, уважение к требованиям Министерства здравоохранения. Препарат против коронавируса Кравчук получил уже после официального начала второго этапа массовой вакцинации в Украине — именно тогда, когда начали делать прививки людям старше 80 лет. Напомним, что 10 января Леониду Кравчуку исполнилось 87.

Ранее "Комментарии" рассказывали о реальных причинах того, почему компания AstraZeneca приостановила поставки препарата Covishield в Украину.

Также на портале можно узнать, когда украинцам стоит ждать прибытия первой партии вакцины CoronaVac китайского производства.

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