94-летняя итальянка позвонила в полицию в новогоднюю ночь: неожиданная причина звонка

В праздничные дни меланхолия и одиночество могут охватить живущих в одиночестве и вдали от своих близких. Так произошло с госпожой Илеаной, которая в возрасте 94 лет хотела провести время в компании в последний день года. Женщина позвонила на номер 112 в новогоднюю ночь и решила поговорить по телефону с полицейскими, однако бабушка не ожидала дальнейшего развития ситуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Rai.



Бабушка Илеана и офицеры Гаэтано и Габриэле. Фото из открытых источников

Как отмечают итальянские СМИ, 94-летняя женщина чувствовала себя одинокой в последний день года и хотела провести время за разговорами. Бабушка позвонила в полицию, а оператор службы выслушал женщину и рассказал о ситуации двум патрульным офицерам, дежурившим недалеко от квартиры женщины. Они откликнулись на необычное предложение и решили зайти в гости к бабушке.

"Гаэтано и Габриеле, полицейские из отделения полиции Бьеллы, пошли к ней и заставили ее снова улыбнуться. Лучший способ завершить 2023 год и вступить в новый год. Лучшие пожелания бабушке Илеане и благодарность тебе за эмоции, которые ты нам дала", — сообщила пресс-служба отделения полиции города Бьелла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Перу полиция провела спецоперацию по задержанию наркоторговцев. В ней принял участие Санта-Клаус, который молотом выбивал дверь за которой скрывались преступники. Интересно, что полиция Перу ранее также проводила подобные задержания в костюмах Санта-Клауса, эльфов и других героев праздников.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, официально не празднующих Новый год. Кроме того, в некоторых из них новогодние празднования под строгим запретом.