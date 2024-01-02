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94-летняя итальянка позвонила в полицию в новогоднюю ночь: неожиданная причина звонка

Пенсионерка из Италии позвонила в полицию на Новый год. Через некоторое время патрульные приехали к 94-летней женщине.

сегодня, 13:13
Автор:
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Slava Kot
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В праздничные дни меланхолия и одиночество могут охватить живущих в одиночестве и вдали от своих близких. Так произошло с госпожой Илеаной, которая в возрасте 94 лет хотела провести время в компании в последний день года. Женщина позвонила на номер 112 в новогоднюю ночь и решила поговорить по телефону с полицейскими, однако бабушка не ожидала дальнейшего развития ситуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Rai.

94-летняя итальянка позвонила в полицию в новогоднюю ночь: неожиданная причина звонка

Бабушка Илеана и офицеры Гаэтано и Габриэле. Фото из открытых источников

Как отмечают итальянские СМИ, 94-летняя женщина чувствовала себя одинокой в последний день года и хотела провести время за разговорами. Бабушка позвонила в полицию, а оператор службы выслушал женщину и рассказал о ситуации двум патрульным офицерам, дежурившим недалеко от квартиры женщины. Они откликнулись на необычное предложение и решили зайти в гости к бабушке.

"Гаэтано и Габриеле, полицейские из отделения полиции Бьеллы, пошли к ней и заставили ее снова улыбнуться. Лучший способ завершить 2023 год и вступить в новый год. Лучшие пожелания бабушке Илеане и благодарность тебе за эмоции, которые ты нам дала", — сообщила пресс-служба отделения полиции города Бьелла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Перу полиция провела спецоперацию по задержанию наркоторговцев. В ней принял участие Санта-Клаус, который молотом выбивал дверь за которой скрывались преступники. Интересно, что полиция Перу ранее также проводила подобные задержания в костюмах Санта-Клауса, эльфов и других героев праздников.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, официально не празднующих Новый год. Кроме того, в некоторых из них новогодние празднования под строгим запретом.



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Источник: https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2024/01/nonna-ileana-94-anni-sola-a-capodanno-gli-agenti-vanno-a-trovarla-46ba9321-afde-4766-9c60-6c58efff5e85.html
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